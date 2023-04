Amici 22, giuria stronca Aaron Cenere: “Troppo giovane per.. / Esplode la polemica

Amici 22, Aaron Cenere divide a prova di cover: la sentenza di Cristiano Malgioglio fa discutere

Aaron Cenere é al centro di una polemica web in corso, che vede l’opinione di occhio e orecchio pubblico dividersi su un’aspra critica di Cristiano Malgioglio che riduce in lacrime il giovane e biondo cantautore. L’affondo di Malgioglio, che insieme a Michele Bravi e Giuseppe Giofré attualmente compongono la giuria adibita alle votazioni alla fase serale del talent show di Maria De Filippi, Amici, si registra alla quinta puntata serale targata Amici 22. Quando a margine della cover che Aaron Cenere registra sulle note di La cura di Franco Battiato, Malgioglio stronca l’allievo cantautore nel team di appartenenza -Cele & Zerbi – capeggiato dall’insegnante di canto Rudy Zerbi, riducendo Aaron in lacrime. Questo, tra le annesse reaction più disparate del web.

“Sono molto felice che i coach facciano interpretare brani diversi- é la premessa della critica che Cristiano Malgioglio riserva ad uno dei talenti ritenuti ben promettenti tra i concorrenti in corsa nel circuito canto, ad Amici 22 -. Questa canzone, però, è talmente straordinaria ed emotiva che necessita di una voce da grande interprete”. Il motivo che spinge Malgioglio all’affondo ai danni di Aaron, é l’incapacità a detta del giudice che Cenere palesa nella cover oggetto della sentenza, quella di non riuscire a rendere la voce veicolo del messaggio romantico della canzone originale su cui é incentrata la prova: “Questo è un brano che ha bisogno di emozione e lui non me l’ha data – prosegue la sentenza critica-, non mi ha trasmesso nulla”. La tensione é palpabile, in studio, tanto che la conduttrice Maria De Filippi stringe la mano ad Aaron, visibilmente in difficoltà, fino a crollare in un pianto liberatorio. “È troppo giovane per parlare d’amore”, conclude l’affondo, il giudice paroliere, che darebbe dell’acerbo al cantautore di Universale.

Nel frattempo, intanto, l’opinione web sul momento teso di Amici 22 si divide, tra i molteplici commenti, perlopiù di contestazione a carico della sentenza critica del giudice e in favore al concorrente in corsa al talent show. Tutti pareri che giungono a margine delle esclusive immagini della discussa performance, che é ora particolarmente dibattuta in un video in circolo su TikTok.

Web si divide, tra le reaction alla critica su Aaron Cenere

Se da una parte c’é chi sostiene la critica, ritenendo che il diciottenne sia troppo giovane e inesperto nel canto, in quanto artista esordiente, per rendersi interprete di livello su un palco e sulle note di un pezzo che richiede un’intensa ed impegnativa intenzione vocale come La cura , d’altro canto ci sono i fan del biondo che difendono il beniamino bollando quella di Malgioglio come una sentenza spietata.

“Malgioglio critica quasi sempre Aaron sul

non emozionare e poi elogia un Wax che

non sa cantare che è la base per fare il

cantante, io sempre piu sotto choc”, si legge tra le contestazioni social, e poi ancora, “per Malgioglio Aaron non ha trasmesso emozioni… Maddalena con sti ventagli che emozioni gli ha trasmesso?”. E tra i contestatori che muovono la polemica del momento, infine, non manca chi taccia il talent show di penalizzare, demoralizzando, un giovane talento: “Aaron deve vincere Amici, il meno elogiato il migliore in assoluto, questi giudici sono incompetenti più che fare i giudici fanno uno spettacolo triste e noioso”.

