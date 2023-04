Alessio Cavaliere eliminato ad Amici 2023/ “Sono fiero del percorso che ho fatto”: la promessa a Mattia

Alessio eliminato ad Amici 2023: la promessa all’amico Mattia

È Alessio l’eliminato della quarta puntata di Amici 2023. Dopo il ballottaggio finale con il suo migliore amico Mattia, Maria De Filippi annuncia che è lui a dover abbandonare la scuola. Il ballerino, appartenente alla squadra di Raimondo Todaro (così come Mattia), si dice comunque molto contento del percorso fatto e della importante crescita personale e professionale ottenuta grazie a questa avventura nel talent di Canale 5.

“Mi sono vissuto tutto e l’ho fatto pienamente. – racconta in casetta prima di conoscere l’esito della votazione della giuria – Sono contento davvero, fiero di quello che ho fatto, non mi aspettavo di arrivare fino a qui, siamo comunque alla quarta puntata, quindi sono contento”. Saluta quindi tutti, Mattia in primis, promettendo a quest’ultimo che si vedranno fuori. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessio e l’amicizia con Mattia ad Amici 2023

Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere sono i nuovi “inseparabili” tra i concorrenti in corsa ad Amici 22 e, tra le malelingue, c’é chi ora taccia il primo di aver scordato Christian Stefanelli di Amici 21 per via del secondo.

Tra Mattia e Christian, durante la scorsa edizione di Amici, si instaurava un sodalizio artistico e personale importante, tanto che la “coppia” di ballerini di Amici 21 finiva per commuovere l’occhio pubblico. Questo, nel momento in cui il primo si vedeva costretto a ritirarsi dal talent in seguito ad un infortunio e il secondo, non a caso, finiva in balia di una crisi personale e artistica, fino alla sua eliminazione dal talent show. E, intanto, tra le reaction dei telespettatori attivi nel web, rispetto alle anticipazioni TV dell’atteso quarto serale di Amici 22, c’é chi sarebbe pronto a scommettere che la re-entry al suo secondo anno di talent, Mattia, abbia dimenticato Christian, complice il nuovo sodalizio stretto con il compagno di squadra capeggiato da Raimondo Todaro e Arisa ad Amici 22, Alessio Cavaliere. Una scommessa azzardata rispetto agli spoiler TV che consacrano Mattia e Alessio come la nuova coppia di amici ad Amici, al di là della competizione tra i talenti, che al quarto serale vede i due ragazzi finire a rischio eliminazione contrapposti tra loro al ballottaggio di fine puntata.

Amici 22 di Maria De Filippi, Christian Stefanelli replica al gossip infuocato

“Maria De Filippi ha detto che ad Amici in generale si formano tante amicizie – emerge tra gli spoiler che fanno discutere il web, nelle ore dell’attesa per la quarta puntata serale di Amici 22-, ma dopo la fine del programma ne rimangono poche”. E sulla scia del pettegolezzo web che taccia Mattia di aver dimenticato Christian dopo l’esperienza intrapresa ad Amici 21, le anticipazioni della nuova puntata, poi, assicurano la solidità del rapporto instaurato tra Mattia e Alessio con un retroscena ricorrente, top secret: “Alessio ha prontamente risposto dicendo con sicurezza: “Io e Mattia ci vediamo anche fuori“. Il loro rito? Latte e biscotti a mezzanotte. Ecco il simbolo della loro amicizia”.

Nel frattempo, a dispetto del gossip circolante del web Christian Stefanelli rompe il silenzio online. L’ex allievo della scuola di Maria De Filippi, riattivatosi nelle ultime ore tra le Instagram stories, si dichiara vicino a Mattia Zenzola con la condivisione social di una mini-clip che immortala quest’ultimo in una carrellata di riprese registrate ad Amici 21 con Christian e ad Amici 22 con Alessio. Insomma, Christian palesa di non tenere affatto un “tradimento” di Mattia, con Alessio.











