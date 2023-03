Amici 22 serale, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo contro tutti/ Aaron insorge e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini formano la prima squadra competitor al serale: le critiche

Quando il serale di Amici 22 é ormai alle porte, la prima tra le squadre concorrenti capeggiata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini lancia affondi ai competitor, e Aaron Cenere insorge tra le reazioni a caldo. La prima squadra in corsa al serale di Amici 22 vede l’insegnante di canto Lorella Cuccarini unire le forze con l’insegnante di ballo Emanuel Lo, insieme ai rispettivi allievi cantanti della prima, Angelina Mango, Cricca e NDG e gli allievi ballerini del secondo Maddalena Svevi, Samuele Segreto e Megan Ria. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 22, datato 13 marzo 2023, unitisi nella prima squadra competitor del serale di Amici -in partenza il 18 marzo 2023- gli insegnanti analizzano le squadre avversarie con cui si contenderanno il montepremi finale ed altri riconoscimenti. E nell’analisi si rilevano non solo parole di elogio, ma anche critiche accese.

“Manca di espressività, ha un movimento basico e non da performer -é la critica di Emanuel Lo su Ramon Agnelli-, ha la tecnica che se non supportata dal resto si sgretola”. Lorella Cuccarini affonda Aaron Cenere, la cui vocalità “non é in duscussione”, ma che peccherebbe nell’autocompiacimento senza dare anima alla sua musica al servizio dell’emozione dell’orecchio pubblico. Lo, poi, definisce Gianmarco un ballerino dalla tecnica debole, dalle choreo fragili e con movimenti che si ripetono:”uno di quelli che dovrebbero uscire prima”. La Cuccarini, poi, ritiene che Piccolo G abbia una buona capacità di scrittura creativa, anche se dal punto di vista musicale é da vedere se lui sia versatile: “sarebbe bello vederlo cantare il dance pop”. Isobel Fetiye Kinnear é ritenuta una ballerina valida ma non imbattibile da Lo, che poi sentenzia su Mattia Zenzola, che avrebbe una buona base tecnica in disequilibrio con una debole presenza scenica e il tempo musicale altalenante: “Possiamo sgonfiarlo”. Wax, a detta della Cuccarini, ha una convincente capacità di staging, tradotta nel saper reggere il palco, anche se é ora chiamato a mettersi in discussione nel mondo inesplorato. Emanuel Lo, poi, ammette che tra il pupillo Samuele e il rivale Alessio Cavaliere potrebbe rivelarsi un confronto tra titani, in previsione del trionfo di Segreto. E su Federica Andreani, la Cuccarini crede che sia ora giunto il momento di capire quanto la giovane riesca a gestire il peso della pressione del talent show, seppur riconoscendole il merito di aver raggiunto degli obiettivi al di là del fatto di essere partita da zero, con tanto di mancati studi del canto.

Il sentiment sul bilancio della prima squadra del serale di Amici 22

E tra le reazioni alle analisi, particolarmente forte é quella di Aaron Cenere: “Io canto perché cerco il sorriso nelle persone e sentire questo messaggio é il contrario di quello che voglio fare… non é bello”. “Sono contenta di questi commenti” – fa sapere Isobel Fetiye Kinnear. Mattia Zenzola si difende: “a volte c’é la timidezza che prevale, ma se si parla di carisma non penso di non averlo…”. Anche Gianmarco Petrelli replica alla critica :”mi spiace per Emanuel,.si é sempre espresso bene e io non ho mai portato pezzi fragili”. Insomma, il serale di Amici 22 si preannuncia a dir poco scoppiettante.

