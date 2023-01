Amici 22, Tommy Dali: esce Finisce Bene/ Talent non promuove l’inedito: é polemica

Amici 22 non promuove Finisce bene di Tommy Dali? Il dettaglio che non passa inosservato

S’infiamma la polemica web in corso su Amici 22, con l’eliminato dal talent, Tommy Dali, che rilascia l’inedito Finisce Bene e intanto il talent show non lo promuove. Accade nelle ore in corso, successive alla puntata domenicale del talent, datata 15 gennaio 2023, che ha decretato l’eliminazione immediata del cantautore, per il volere dell’insegnante Rudy Zerbi. In seguito al “fatto grave” di Capodanno 2023, che vede coinvolti i sei allievi sospesi dalla celebre scuola e che é stato censurato in tv, il talentscout con il beneplacito della produzione Mediaset ha optato per l’eliminazione immediata di Tommy dal talent. Questo, negando al giovane la possibilità di scontare la sfida contro uno sfidante esterno come ultima chance per salvare il banco di studio.

Una scelta che ora vede una moltitudine di telespettatori attivi online contestare l’uscita di scena di Tommy Dali dal talent, ritenuta un’eliminazione ingiusta. Non solo perché Tommy é l’unico, tra i 6 allievi sospesi di Amici 22, ad aver subito l’eliminazione immediata vedendosi negata la possibilità di una sfida. Ma anche in virtù del talento, il timbro, l’intenzione vocale espressa nelle cover, la scrittura musicale di testi e composizioni in note, qualità palesate dal giovane cantautore nella sua esperienza di studio del canto, intrapresa in TV. E la polemica web, in queste ore, si infiamma ed é destinata a propagarsi a macchia d’olio anche nei prossimi giorni e verso il serale di Amici 22. Questo, dal momento che, riattivatosi sui social dopo l’eliminazione dal talent, Tommy Dali pensa alla promozione del suo nuovo inedito lanciato ad Amici, Finisce bene, senza poter contare però sul supporto del talent di Maria De Filippi.

La polemica web di Amici 22 vede protagonista Tommy Dali: il messaggio dell’eliminato dal talent

Il talent Mediaset chiude ogni rapporto di collaborazione con Tommy Dali, quindi? La domanda sorge ora spontanea, tra i telespettatori attivi online. Sui profili social del talent, desta clamore che non vi siano post di promozione del nuovo inedito di Tommy Dali, quando invece spuntano gli stati volti alla promozione dei nuovi inediti di Jore e Cricca, rispettivamente new-entry e re-entry ad Amici 22. Nel frattempo, a rendere ancora più infuocata la “querelle” é il ritorno di Tommy sui social.

” “FINISCE BENE” è fuori ora su tutte le

piattaforme digitali. Non è finita qui, per ogni fine c’è un nuovo inizio. Continuate a sognare insieme a me”, si legge nel post promozionale di Finisce bene, a prima firma di Tommy Dali. Il cantautore moro e dannato, dal timbro vocale pop-drill, si direbbe fiducioso di poter continuare a fare musica, anche fuori dal contesto TV di Amici. Ed é virale non solo con il post ma anche con un video, dedicato all’inedito, su TikTok. Finisce bene é al momento il brano #3 tra le scelte musicali nella playlist più rappresentativa dei giovani, “Generazione zeta”, su Spotify Italia.











