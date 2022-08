Amici, Carola Puddu “Sento ancora Luigi Strangis”/ “Il momento difficile è stato…”

Amici 21, Carola Puddu si racconta a Dimmi di te

Per molti, tra i fedeli telespettatori di Amici di Maria De Filippi, è una finalista mancata di Amici 21 e, intanto, Carola Puddu torna al centro dell’attenzione mediatica per le sue nuove dichiarazioni rilasciate in occasione di un’intervista concessa a Dimmi di te, web format condotto da Lorella Cuccarini.

In occasione dell’intervista rilasciata alla “più amata dagli italiani”, l’ormai ex allieva di Alessandra Celentano ad Amici 21 non ha nascosto il momento più buio vissuto al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, che lei ha condiviso insieme a colui che poi si sarebbe dì a poco ritirato dal programma per il suo infortunio: “Il momento più difficile è stato il periodo in cui mi sono fatta male e dovevo farmi le punture. Stavo con Mattia, lui aveva già il problema al piede. Tutto il giorno sul divano senza far niente, vedevamo gli altri che facevano le lezioni. Questo mi ha ricordato un incidente importante che ho avuto in passato e sono andata un po’ in un loop. Non avevo distrazioni, internet, trascorri tempo con te stesso e ricordi. Ti tuffi nei traumi. È stato come fare i conti con cose del passato”.

Carola Puddu ancora vicina a Luigi Strangis

In occasione dell’intervista, Carola Puddu ha inoltre fatto luce sui compagni di studio conosciuti ad Amici 21, con cui è rimasta in contatto e quindi in ottimi rapporti, tra i quali il cantante che gli ha fatto battere il cuore nella scuola di Canale 5 nonché vincitore finale del talent, Luigi Strangis: “Ho mantenuto i rapporti con le mie compagne di stanza che per me sono Sissi e Serena, che sento tanto. Come ragazzi ovviamente Luigi, poi Guido. Pure Flaza la sento e mi ci vedo, le voglio tanto bene. La prima classe di settembre la ricordo tanto. Appena entrati era nuovo e quindi dovevi fare amicizia. Le più belle sono quelle dell’inizio”.

In conclusione dell’intervista, infine, Carola Puddu non ha lesinato dichiarazioni neanche sul conto della sua insegnante ad Amici, la temuta esperta di danza classica Alessandra Celentano: “Mi ha sgridato tante volte, mi voleva bene, penso ci sia una stima reciproca. Però quando c’era da sgridarmi…In sala mi ha sgridato tante volte, va bene così. Mi ha insegnato a non sottovalutarmi. Adesso lavorerò ancora con lei e lei verrà a vedermi. A me piace quando viene. Mi mette l’ansia benefica, una che ha investito tanto tempo e dedizione su di te, ci tiene. E tu ci tieni a farle vedere i passi avanti”.











