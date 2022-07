Amici, Giulia Pauselli si sfoga sulla gravidanza/ “Le persone ti guardano male e…”

Amici di Maria De Filippi, Giulia Pauselli si apre tra le Instagram stories sulla gravidanza

Può dirsi una dei più amati tra i ballerini storici del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, e ora Giulia Pauselli torna al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni rilasciate sulla sua gravidanza in corso, la prima concepita con l’altro volto tv per anni alla conduzione del daytime del talent, Marcello Sacchetta. L’occasione dell’intervento per la ballerina è una serie di post condivisi via Instagram, dove in particolare Giulia Pauselli si sfoga a margine degli sguardi e le parole malevoli rispetto agli effetti della sua gravidanza, mentre al momento si trova all’ottavo mese del suo status attuale.

Dalle dichiarazioni rilasciate a mezzo social, trapela che la ballerina non stia vivendo in maniera positiva le fasi della dolce attesa, perché si sentirebbe in un certo senso sotto giudizio dell’occhio pubblico, anche a fronte dei cambiamenti fisici repentini subiti nel corso degli ultimi mesi. “In questi giorni faccio un po’ fatica a mostrarmi -fa sapere la compagna di Marcello Sacchetta-. Ho ricevuto un po’ di messaggi che mi hanno fatto riflettere. Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera”. Poi, nell’intervento social la ballerina storica di Amici lascia intendere che non riesca più a sentirsi a suo agio nel mostrare la sua immagine in rete, proprio per il peso delle critiche e il giudizio generale: “Mi sono sempre mostrata con orgoglio, forse è arrivato il momento di proteggermi/proteggerci un po’ di più? Mi rendo conto che adesso più andiamo avanti e più diventa tutto più complicato e fragile”. Tuttavia, lei può contare sul supporto dei fedeli sostenitori: ” Per fortuna è solo una minima parte, quella che a volte mi fa sentire vulnerabile. Grazie per tutto l’amore che ci state dando”.

Giulia Pauselli e il peso dei giudizi sull’ombelico in bella vista

Riattivatasi in rete poco dopo, poi, Giulia Pauselli ha palesato che fa fatica ad accettare i giudizi e gli sguardi giudicanti sulla scelta di sfoggiare il pancione della gravidanza in bella vista, in abiti striminziti e sbarazzini: “A parte qualche messaggino antipatico che ho ricevuto, a volte quello che fa più male sono gli sguardi delle persone. Magari non capiscono perché io vada in giro con la pancia di fuori. Non tutti i giorni ho voglia di mettere degli abiti larghi, magari ci sono delle cose nell’armadio che vorrei mettere e che non mi stanno più e che mi vedono costretta a portare un pantalone a vita molto bassa e una maglietta che non mi sta più e allora mi esce la pancia. O semplicemente ci sono dei giorni in cui ho voglia di sentirmi bella e di vestirmi come mi vestivo prima”. E ancora: “Le persone ti guardano male, quasi con pietà, come a dire “poverina”, perché vedono che non riesco più a camminare dritta, normale, perché la pancia è ingombrante. A volte queste cose, nei giorni no, ti mandano ancora più giù”.

