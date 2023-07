Amici, Giuseppe Giofré paparazzato con Jennifer Lopez/ Cosa cambia dopo la lite

Amici, Giuseppe Giofré soprende in foto con Jennifer Lopez: web in tilt per la reunion social

Mentre lo spoiler last-minute lo vede tra i possibili ingaggi nel cast degli insegnanti per il circuito ballo all’attivo ad Amici 23, Giuseppe Giofré si lascia immortalare con Jennifer Lopez. É ormai risaputo che l’ex concorrente ballerino e vincitore finale al talent show di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 11, sia ormai un artista italiano di fama internazionale. Dopo lo spazio e il tempo vissuti nel contesto del talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, Giuseppe Giofré ha avuto modo di crescere dal punto di vista personale e artistico viaggiando nel vecchio continente.

Una volta approdato in America, Giuseppe Giofré si é candidato nel ruolo di backup dancer al fianco di star internazionali, riuscendo poi ad ottenere la promozione da parte di artiste del calibro di Jennifer Lopez, Selena Gomez, Britney Spears e Taylor Swift.

E, intanto, é non a caso virale un post circolante via social, che ritrae in foto Giuseppe Giofré mentre é in dolce compagnia con la collega nel ballo e star latin-pop, J-Lo: “GIUSEPPE e JENNIFER LOPEZ oggi a Los Angeles, cosa staranno preparando ?🥵😊”, é la caption della curiosa carrellata fotografica.

L’ex Amici 11, così come trapela dall’annesso post più virale del momento condiviso sui profili social del diretto interessato, si é lasciato immortalare mentre era insieme a Jennifer Lopez in atteggiamenti complici e in una mise casual. Una reunion in piena estate 2023, dopo la partecipazione di Giuseppe Giofré ad un evento benefico che ha visto, lo scorso anno, Jennifer Lopez protagonista per un’iniziativa filantropica. Alla luce della nuova reunion targata 2023, quindi, si solleva per l’occhio pubblico attivo nel web l’ipotesi che Giuseppe Giofré abbia un progetto in cantiere e/o un segreto da custodire con Jennifer Lopez, su cui dover mantenere il massimo riserbo. Le immagini del nuovo avvistamento di coppia, oltre a dare vita al pettegolezzo che vedrebbe i due artisti nascondere un flirt clandestino, si renderebbe certezza del fatto che i diretti interessati abbiano trovato la giusta mediazione nel rapporto a due.

É quiete dopo la tempesta, tra Giuseppe Giofré e Jennifer Lopez

Questo, dopo la tempesta abbattutasi su Giuseppe e Jennifer, in passato.

In una recente intervista, Giuseppe Giofré esprimeva tranchant il malcontento sul dietrofront dell’organizzazione del tour di Jennifer Lopez, per cui lui era stato promosso al titolo di ballerino nel corpo di ballo della latin popstar: “Quale popstar mi ha deluso? Jennifer Lopez -sentenziava l’ex Amici, lasciando intendere di essere reduce da una rottura con Jennifer-. Nel 2014. Lei era la prima artista con la quale avrei dovuto a lavorare. Mi avevano preso per una residency a Las Vegas. Poi però accampando delle scuse sono stato cacciato. E ci sono rimasto male. Dopo una settimana ho iniziato il tour con Taylor: doveva andare così”.

