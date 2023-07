Amici, Luca Vismara: “Non ne parlavo, perché…”/ Svelato il motivo del mancato coming-out

Amici, Luca Vismara fa coming-out: la verità sull’orientamento sessuale

Viene considerato tra i fan di Amici come uno dei talenti cantanti più sottovalutati che la storia del talent show di Maria De Filippi ricordi, e intanto Luca Vismara torna a raccontarsi, parlando della sua sessualità. Recentemente é uscito allo scoperto con l’amore che lo vincola al fidanzato ballerino Peter Seggio. E in occasione della nuova intervista Luca Vismara non nasconde il motivo per cui non abbia esposto la sua natura in termini di sessualità e orientamento sessuale, a lungo, a partire dal percorso di formazione artistica intrapreso nel ballo prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi.

Isola Party, Pierpaolo Pretelli e Luca Vismara tra gli ospiti/ Quando andrà in onda

“Mi hanno insegnato che non esiste una forma giusta per amare”- fa sapere l’ex Amici, intervistato da Gay.it-. Ci tengo a fare una premessa. Questa è la prima volta che parlo del mio orientamento sessuale”. L’intervistato poi aggiunge: “Ma ti spiego il perché: non l’ho mai tenuto nascosto ma non ho mai sentito l’esigenza di parlarne perché per me era molto più importante fare piuttosto che dire”. Insomma, l’amore si fa e non si dice: “Le persone etero non radunano amici e parenti per affermare la propria sessualità ma sono se stessi, punto e basta. Lo stesso ho voluto fare io”. Luca, a quanto pare, é cresciuto in un contesto familiare e con persone vicine che lo hanno sempre sostenuto : “Sin da piccolo, infatti, tutte le persone che mi circondavano mi hanno insegnato che non esisteva una forma giusta o una sbagliata di amare. Per questo odio le etichette”. Il motivo per cui non abbia mai parlato prima della sua bisessualità? “Ho sempre saputo di provare attrazione sia per gli uomini sia per le donne e sono sempre stato libero di esprimermi- chiarisce, quindi, svelando il suo orientamento sessuale-. Inizialmente mi piacevano le ragazzine e i ragazzini; poi sono stato fidanzato per quattro anni con una ragazza che ho amato follemente; poi ho avuto altre esperienze sia con ragazzi sia con ragazze. Nella mia testa, però, non c’è mai stata confusione bensì ho sempre seguito il cuore e ho voluto bene e amato le persone aldilà che fossero uomini o donne”.

Luca Vismara, critica il bacio tra Cecchi Paone e Antolini/ "Di cattivo gusto"

Luca Vismara vuota il sacco sull’amore

Con la presa partecipazione al Pride palermitano insieme al nuovo fidanzato, quindi, Luca Vismara intendeva fare outing nella lotta contro l’intolleranza alla bisessualità e alla discriminazione contro la comunità rainbow: “Questa volta, invece, mi trovavo al Pride di Palermo e visto che la nostra storia andava avanti già da un po’ di mesi ho pensato che potesse essere giusto in quella situazione postare una nostra foto e quindi mandare un messaggio importante. Fino a quel momento non avevo condiviso nulla perché volevo tutelarlo. Entrambi viviamo a Milano che può essere una città molto difficile”.

Luca Vismara: "Voglio portare i Jalisse a Sanremo dopo l'Isola"/ "Proporrò loro una canzone per Amadeus"

Nel mondo della musica industry, intanto, Britney Spears e will.i.am finiscono nel mirino di una nuova polemica web…











© RIPRODUZIONE RISERVATA