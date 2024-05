Amici, Luigi Strangis ‘spaventa’ i fan: “Volevo cancellare il tour”, Cosa è successo?/ “Vuoto di emozioni…”

Luigi Strangis ne ha fatta di strada da quella coppa alzata ad Amici 21: il giovane cantante già nel talent ha avuto modo di distinguersi per un percorso netto, meritevole del premio finale scandito dalla vittoria. Eppure, nell’ultimo periodo ha destato la preoccupazione e apprensione dei fan per una sorta di ‘sparizione’ mediatica e in particolare dal mondo dei social che sono ormai baricentro dell’attività di artisti e volti noti.

Luigi Strangis – come riporta Leggo – ha deciso di mettere fine al silenzio di queste settimane con una confessione affidata ai social dove, con parole senza filtri, ha spiegato ai fan le ragioni della sua lontananza recente. “Era da un po’ che non mi facevo vedere. Ho fatto un po’ il fantasma solo perché non avevo nulla da dire; penso che sia inutile essere presenti senza un vero senso o solo perché bisogna mantenere un’asticella che però è vuota di emozioni o verità”.

Luigi Strangis, la ‘confessione’ del vincitore di Amici 21 sull’ultimo tour: “Non avevo nulla di nuovo, però…”

La parte iniziale della riflessione di Luigi Strangis – vincitore di Amici 21 – condivisa sui social mette in evidenza una certa insofferenza; una mancanza di stimoli che, stando a ciò che segue del suo discorso, poteva mettere in discussione anche un impegno tanto importante quanto imminente. “La settimana prima dell’inizio delle date avevo un pensiero fisso: ‘Cancellare tutto’. Volevo nuova musica ma non mi sembra giusto annullare il tour, soprattutto per chi aveva già acquistato i biglietti e prenotato viaggi…”.

Luigi Strangis non ha dunque vissuto un periodo facile: per un’artista gli stimoli sono linfa necessaria senza la quale risulta difficile trovare un modo di tirar fuori le emozioni e i pensieri che albergano nella propria mente. Fortunatamente, l’ex volto di Amici 21 è riuscito a trovare il modo di reagire a quell’impasse artistico e il tour che era ad un passo dal cancellare si è invece rivelato un grande successo. “Ero molto teso poco prima di iniziare le prove ma super rilassato sul palco. Alla fine le tre date sono state assurde e mi servivano per riconnettermi con voi, non avevo nulla di nuovo ma abbiamo praticamente riarrangiato e ringrazio infinitamente”.











