Ana Mena annuncia il singolo per l’estate/ Mezzanotte è nuovo tormentone? L’assaggio

Può dirsi una dei performer pop più amati non solo in Italia, ma nel panorama della musica internazionale, e dopo aver segnato il Festival di Sanremo 2022 con la sua latin-pop middle-up tempo, Duecentomila ore, Ana Mena è pronta a segnare il suo ritorno. In vista dell’imminente estate 2022, l’artista poliedrica ha voluto annunciare a mezzo social l’imminente rilascio del nuovo singolo dal titolo Mezzanotte, previsto per il prossimo 3 giugno 2022. Un annuncio che sta mandando in visibilio il popolo del web, complici i numeri che registra all’età di soli 25 anni. Ana Mena vanta la certificazione di un disco di diamante, 36 dischi di platino, 3 dischi d’oro oltre ai 5 milioni di ascoltatori mensili registrati su Spotify e oltre un miliardo e mezzo di plays su YouTube. Nel dare annuncio dell’imminente rilascio di Mezzanotte, l’artista dalle origini spagnole ha voluto regalare al popolo della rete un teaser della nuova canzone, Mezzanotte, che rispetto all’assaggio di pochi secondi ora scatena le reazioni social entusiaste degli internauti, che definiscono il nuovo brano candidato ideale all’elezione di nuovo tormentone dell’estate 2022.

“SPOILER DI “MEZZANOTTE” – 3 giugno fuori ovunque”, scrive Ana Mena, a corredo del primo assaggio del nuovo brano, che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate.

Parte il countdown per Mezzanotte

Ana Mena è amatissima nel Belpaese per le collaborazioni musicali che hanno appassionato i fruitori di musica negli anni, e tra quelle registrate si ricordano quella con Fred De Palma in D’estate non vale, “Una volta ancora”, quelle featuring Rocco Hunt nelle hit “A un passo dalla Luna” e “Un bacio all’improvviso” e in duetto con Federico Rossi nell’ultimo singolo “Sol Y Mar”. Il nuovo singolo dalle sonorità urban-pop Mezzanotte, per la Sony Music Entertainment Italy S.p.A. (stessa casa discografica che accoglie gli ex Amici di Maria De Filippi Aka7even e LDA) sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali e quindi anche in rotazione radiofonica nei network-radio a partire dal prossimo 3 giugno 2022. Il singolo vanta la produzione di Andres Torres e Mauricio Rengifo ed è mixato da Tom Norris con l’adattamento italiano del testo curato da Jacopo Ettorre. Nel frattempo, dopo la partecipazione a Sanremo 2022 condotto da Amadeus, Ana Mena è tornata anche a recitare. Ebbene sì, perché nelle vesti di attrice la cantante spagnola e naturalizzata italiana ha prestato la sua immagine alla serie Netflix “Benvenuti a Eden”.

Staremo, quindi, a vedere cos’altro le riserverà il destino. Intanto la cantante è sommersa dai messaggi di auguri e congratulazioni per l’imminente rilascio di Mezzanotte, che le giungono ora sui social. Che Mezzanotte possa rivelarsi il tormentone dell’estate 2022?

🇮🇹 3 giugno fuori ovunque 🔥 pic.twitter.com/RtjlrQ0yYJ — Ana Mena (@AnaMenaMusic) May 30, 2022

