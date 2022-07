Ana Mena/ Look sempre più audace e provocante, su Instagram è boom!

Ana Mena a Tim Summer Hits. Sui social scatti roventi

Grande attesa per l’esibizione di Ana Mena a Tim Summer Hits. Attesa per l’esibizione ma soprattutto per l’outfit che la showgirl sfoggerà sul palco della kermesse. Da questo punto di vista, i fan sono certi che non rimarranno delusi. Infatti, negli ultimi giorni, la cantante si è mostrata in gran forma sui social, evidenziando un fisico pazzesco. Tutto merito del suo fisico e di un audace abito rosa fluo, caratterizzato da numerosi fori di media larghezza, che ha suggerito uno splendido fisico.

Per la classe 1997 gli apprezzamenti sono arrivati in massa. Non è la prima volta per Ana Mena, che ha abituato il suo pubblico look sgargianti e foto molto sensuali. Una sensualità racchiusa nei suoi modi di fare autentici, già emersi nelle collaborazioni con Rocco Hunt con A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso, con Fred De Palma per D’estate non vale e Una volta ancora.

Ana Mena, successo a tutto tondo

Sono tutti brani che l’hanno resa molto popolare anche in Italia, dove ha collaborato anche con Federico Rossi con Sol y mar e tanti altri ancora. Oggi sui social è cresciuta tantissimo. D’altra parte su Instagram condivide spesso post interessanti, oltre ad aggiornare i fan sui suoi progetti lavorativi. A proposito di fan, Ana Mena ha costruito un seguito piuttosto variegato nel corso degli ultimi anni. Non a caso i suoi iscritti arrivano ad ogni angolo d’Europa.

