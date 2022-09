Ana Mena spopola nelle classifiche/ Il nuovo traguardo latin-pop e non solo in Italia

Ana Mena spopola in Francia: il riconoscimento nella Top 200 Francia Shazam

Può dirsi una delle colonne portanti dell’estate 2022 con il tormentone estivo Mezzanotte, Ana Mena, che non a caso è attesa come ospite sul palco allo speciale tv di domenica 11 settembre 2022, previsto in onda su Rai Uno alle 17:20 circa e condotto da Carolina Di Domenico e Nek, ovvero Tim Music Awards-dalla Radio al palco 2022. La cantante di origini spagnole, reduce dalla sua partecipazione a Sanremo 2022 con Duecentomilaore, torna quindi ad esibirsi, live all’Arena di Verona, per lo speciale di casa Rai voluto per l’intrattenimento domenicale nel Belpaese, che ha adottato la sua musica di successo su scala globale. Non a caso, mentre è attesa sul palco dei Tim Music Awards -dalla Radio al palco 2022, Ana Mena celebra un nuovo ed importante traguardo. Così come lei stessa rende noto tra le nuove Instagram stories condivise con i fan in queste ore che precedono la sua ospita all’evento Rai domenicale, Ana Mena si impone tra le voci di artisti e canzoni pop più shazamate nella Top 200 Francia Shazam.

Nella classifica delle 200 canzoni più ricercate sulla popolare applicazione Shazam -adibita all’identificazione di composizioni musicali e relativa al Paese francese- Ana Mena si classifica in data alla #53 con LAS12, la versione spagnola di Mezzanotte featuring Belinda. Insomma, la versione spanish di Mezzanotte, LAS12, conquista la Francia, tra le canzoni che segnano il maggior volume di movimenti ricerca per identificazione dei fruitori di musica. Un traguardo importante per la popstar di risonanza internazionale e dal fascino latin, che anche nel mezzo dell’estate 2022 non si è mai fermata dal punto di vista professionale. In queste ore, infatti, la latin-popstar condivide -sempre tra le Instagram stories- dei post del suo soggiorno a Fuenlabrada a Madrid, in Spagna, dove è tornata ad esibirsi sul palco di casa per la gioia dei fedeli supporters, riprendendo quindi il tour mondiale, i cui nuovi concerti la vedono impegnata dal 10 settembre al prossimo ottobre 2022.

Intanto, i fan in Italia non vedono l’ora di vederla all’opera sul palco dei Tim Music Awards- dalla Radio al palco 2022.

