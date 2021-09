Anakinra, farmaco che abbatte mortalità da covid/ “Stavo per morire, mi ha salvato”

Durante la puntata di ieri della trasmissione Fuori dal coro, condotta su Rete 4 da Mario Giordano, è stata portata alla luce la storia di Roberto Giacomelli: si era contagiato con il covid durante la prima tremenda ondata, e stava per morire quando è stato salvato dall’Anakinra. Si tratta di un farmaco che, stando a quanto svelato dalla trasmissione di casa Mediaset, gli avrebbe salvato la vita. Giacomelli sarebbe infatti stato sottoposto ad una decina di iniezioni, e a quel punto le sue condizioni fisiche avrebbero iniziato a migliorare in maniera molto significativa, così come ha ricordato anche la moglie dello stesso paziente: “Pochi giorni – ha spiegato a Rete 4 – e poi l’infettivologa ha detto che miracolosamente stava migliorando”.

L’Anakinra non è stato ancora autorizzato e lo stesso è sotto studio dal 2020, ma non è da escludere che a breve possa ricevere il lasciapassare, alla luce anche di questa testimonianza e di molte altre. Stando a quanto sostiene Lorenzo Dagna, primario di Immunologia e reumatologia al San Raffaele di Milano, i pazienti che lo hanno ricevuto avrebbero un rischio di morire del 55% in meno rispetto a tutti gli altri pazienti covid curati con altre terapie, e in alcuni casi addirittura dell’80%. La richiesta di approvazione all’Aifa risale al 21 maggio del 2020, ma come spiega Fuori dal coro: “è ancora fermo in cassetto”.

ANAKINRA: “CAPACE DI RIDURRE LA MORTALITA’ DA COVID FINO ALL’80%”

Ma come mai non approvarlo, si domanda ancora Roberto Giacomelli: “Io sono la prova vivente che funziona”. Lo studio del professor Dagna non è l’unico in corso su questo farmaco (un antifiammatorio), come ad esempio la ricerca ‘Save-More’, uno studio di fase III.

Stando a quanto si legge sul quotidiano Il Tempo, il farmaco, in associazione con lo standard terapeutico per i pazienti con polmonite da covid 19 moderata, ha permesso di ridurre i ricoverati in terapia intensiva nonché i morti. Come spiegato sopra, la mortalità si è ridotta del 55% fino all’80% nei pazienti colpiti da tempesta citochinica, così come specificato nella ricerca di Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) e Istituto ellenico per lo studio della sepsi, pubblicati su ‘Nature Medicine’.

