Anastasia Giusti, morta a Lucca l’artista di strada/ Aveva solo 49 anni, suonava l’arpa nelle piazze

Lutto nel mondo della musica, è morta Anastasia Giusti, 49enne. A darne notizia è il quotidiano La Nazione attraverso il proprio portale web, spiegando che la stessa fosse malata da tempo. Ha provato fino all’ultimo a vincere la sua battaglia ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Lascia il marito Daniele, con cui ha condiviso la passione dell’arpa, nonché il figlio Sebastiano di 15 anni. Si era sempre definita un’artista di strada ricorda La Nazione, e Anastasia Giusi si era diplomata al Boccherini per poi imparare a suonare l’arpa celtica, esibendosi in ogni angolo della città di Lucca.

A complicare la sua storia, il fatto che fosse diventata ipovedente ma non si era mai rassegnata alla malattia, non volendo entrare nei percorsi comunque più “classici” “Se mi chiedessero se barattare una vista perfetta con la mia vita risponderei di no“, aveva detto riporta sempre il giornale toscano. E ancora: “Ho studiato musica, voglio fare musica. Non è semplice vivere così ma mi ritengo comunque una persona fortunata“. Nel corso della sua carriera ha cercato di regolamentare in qualche modo le esibizioni in strada, dando priorità a chi sapesse davvero suonare e cantare, e spesso e volentieri si era lanciata in appelli ma sempre costruttivi e per il bene del mondo che amava, la sua grande passione e la sua vita che era la musica e l’arpa.

ANASTASIA GIUSTI, MORTA L’ARTISTA DI STRADA: IL DUO FORMATO COL MARITO

Insieme al marito Daniele aveva dato dato vita al duo “La Dama e l’Unicorno” e negli ultimi anni i due si erano esibiti in occasioni di varie rievocazioni medievali in giro per l’Italia. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 16:00, presso la chiesa di San Geminiano a Ponte a Moriano.

Numerosi i messaggi di cordoglio nelle ultime ore fra cui quello della Confocommercio locale che ha spiegato: “L’apprezzata artista, diplomata al conservatorio Boccherini, ha collaborato in maniera stretta con gli uffici di Palazzo Sani sia per la realizzazione della Notte Bianca sia per il progetto riguardante gli artisti di strada. La notizia della sua scomparsa, a soli 49 anni, ha destato profondo dispiacere in tutta la struttura. Anastasia era apprezzata per le due doti artistiche e per quelle umane, una donna sensibile che aveva sempre fatto sentire il suo apporto quando chiamata a collaborare con gli eventi di Confcommercio. Il presidente Rodolfo Pasquini, la direttrice Sara Giovannini e gli uffici che hanno collaborato con lei si stringono ai famigliari e amici“.

