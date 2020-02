Anastasio, “Rosso di rabbia”/ Da “vincitore” a quindicesimo in classifica, oggi il riscatto? (Sanremo 2020)

Anastasio con “Rosso di Rabbia” è uno dei big in gara a Sanremo 2020. Nella quarta serata di venerdì 7 febbraio 2020, il vincitore di X Factor è pronto a portare nuovamente sul palcoscenico del Teatro Ariston il suo grido di rabbia nel brano dato per vincitore sin dalla vigilia della kermesse. In realtà al momento la classifica generale parziale non ha premiato particolarmente il rapper che si è piazzato solo al quindicesimo posto lontanissimo dal podio. E’ andata molto meglio durante la serata Sanremo 70, per intenderci quella delle cover e dei duetti che ha visto il rapper cantare sul palco una splendida versione di “Spalle al muro” di Renato Zero accompagnato dalla PFM. Una performance davvero importante che ha conquistato critica e pubblico e non solo. I componenti dell’Orchestra del Festival, chiamati a votare le esibizioni e i duetti dei 24 big, hanno relegato quasi sul podio il rapper di X Factor che si è classificato al quarto posto della classifica della quarta serata.

Anastasio: il duetto con la PFM convince tutti

“Spalle al muro” di Anastasio e la PFM è stato uno dei duetti più belli e riusciti della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Al di là della classifica che li ha premiati, è il pubblico da casa ad aver particolarmente apprezzato questo incontro tra due artisti così differenti. Non si contano, infatti, i commenti entusiastici pubblicati sui social: “#Anastasio: non abbiamo più parole per descriverlo. E’ il Re Mida della musica italiana: qulasiasi cosa tocca, diventa oro. E sceglie per il duetto la #PFM che rende ancor più epica questa cover. Potenza allo stato puro, accoppiata vincente. Voto 10” scrive un utente, mentre un altro scrive “Cmq #Anastasio per me ieri ha spaccato con la #PFM…”. Poi c’è chi non ha alcun timore nell’affermare: “#anastasio e #pfm hanno semplicemente proposto la miglior performance di sempre, vista a San Remo, puro rap progressivo con una parte strumentale in perfetto stile Genesis” oppure “#anastasio e Pfm top. Hanno spaccato tutto”. Immancabile qualche critica come quella di un utente che sottolinea: “Anastasio,che ha rovinato un capolavoro di #RenatoZero”. Intanto questa sera il rapper torna sul palco con il suo brano “Rosso di rabbia” e sui social si legge: “la tua canzone è superiore rispetto alle altre se non vince smetto di guardare Sanremo #Sanremo2020”.

