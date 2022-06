ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022/ Attesa per la Bce

PIAZZA AFFARI PUNTA A TENERE QUOTA 24.000

Pochi ma decisamente interessanti i dati macroeconomici in agenda per la giornata di oggi. Alle 7:30 conosceremo i dati sul mercato del lavoro francese del primo trimestre. Alle 13:45 sono attese le decisioni della Bce, con la successiva conferenza stampa di Christine Lagarde in programma alle 14:30. Alla stessa ora dagli Usa arriverà il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Pierrel.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,53% a 24.236 punti. Sul listino principale si è messa in luce Bper con un +2,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Diasorin (+0,9%), Ferrari (+2,2%), Iveco (+0,6%), Mediobanca (+2,5%), Prysmian (+0,6%), Recordati (+0,6%), Stellantis (+0,9%) e Stm (+0,5%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -2,8%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-1,2%), Banca Generali (-2,8%), Banca Mediolanum (-1,4%), Campari (-1,3%), Cnh Industrial (-1,3%), Enel (-2,4%), Fineco (-2,4%), Generali (-1,1%), Interpump (-1,5%), Moncler (-2,6%), Pirelli (-1,5%), Poste Italiane (-1,4%), Saipem (-1%), Unicredit (-1,5%) e Unipol (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 213 punti base.

