ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022/ Per tenere quota 24.000

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione in questo primo giorno della settimana. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania ad aprile. Alle 11:00 toccherà al saldo della bilancia commerciale europea di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà l’indice Empire State Index di maggio. Sono inoltre attese le previsioni macroeconomiche di primavera della Commissione europea. , mentre a Piazza Affari quelle di DHH, Fabilia, Fidia, Giglio Group, Health Italia, Innovatec, Saras e Triboo.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,05% a 24.048 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Saipem con un +9,3%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+6%), Campari (+3,1%), Cnh Industrial (+4,1%), Diasorin (+6,4%), Exor (+3,2%), Fineco (+3,1%), Interpump (+4,3%), Moncler (+3,4%), Recordati (+3,6%), Stellantis (+3,9%), Stm (+6%) e Tenaris (+3,8%). Unipol ha fatto peggio di tutti con un -8%. Hanno terminato la seduta in rosso anche A2A (-0,1%), Banco Bpm (-0,8%), Inwit (-1,3%) e Nexi (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 189 punti base.

