ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2023/ Eni a -1,5%

La Borsa italiana guadagna lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Amplifon (-0,3%), Banca Generali (-0,6%), Banca Mediolanum (-0,1%), Banco Bpm (-0,2%), Cnh Industrial (-0,9%), Eni (-1,5%), Ferrari (-0,5%), Generali (-0,2%), Interpump (-0,2%), Inwit (-0,1%), Leonardo (-0,2%), Mediobanca (-0,1%), Pirelli (-0,8%), Saipem (-1,1%), Tenaris (-1,1%) e Unipol (-0,3%). Hera, invece, si trova in parità. I rialzi più significativi sono quelli di Campari (+1%), Diasorin (+0,5%), Intesa Sanpaolo (+0,5%), Italgas (+0,6%), Moncler (+2,1%), Mps (+1,2%), Nexi (+2,2%), Recordati (+0,8%), Stm (+0,5%) e Telecom Italia (+0,6%). Il cambio euro/dollaro scende verso quota 1,0865, mentre lo spread tra Btp e Bund supera i 174 punti base.

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca di ottobre. Alle 10: 30 toccher all’indice Sentix sull’economia dell’Eurozona relativo a dicembre. Alle 16:00 dagli Usa arriveranno gli ordini all’industria di ottobre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a 11 mesi. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Homizy.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,64% a 29.928 punti. Sul listino principale si è messa in luce Cnh Industrial con un +4,9%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1,8%), Iveco (+2,1%), Leonardo (+1,9%), Nexi (+1,6%), Prysmian (+3,3%), Saipem (+2,4%), Stellantis (+1%) e Tenaris (+2,1%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -1,3%. Hanno terminato la seduta in rosso anche A2A (-0,3%), Azimut (-0,1%), Campari (-0,1%), Diasorin (-0,4%), Ferrari (-0,5%), Generali (-0,3%) e Moncler (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 174 punti base.

