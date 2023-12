Andre Braugher, morto a 61 anni l’attore di Brooklyn Nine-Nine dopo breve malattia/ Vinse due Emmy

Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di soli 61 anni l’attore americano Andre Braugher. Come si legge sul sito del Corriere della Sera, è scomparso nelle scorse ore dopo una breve malattia, lasciando un grande vuoto nella famiglia ma anche nel mondo di Hollywood. Andre Braugher aveva infatti vinto due Emmy Award, l’Oscar riservato agli attori che recitano nelle serie tv, ed era noto per aver lavorato in particolare in «Homicide: Life on the Street» e «Brooklyn Nine-Nine», serie tv quest’ultima andata in onda per otto stagioni su Fox e NBC tra il 2013 e il 2021.

La notizia della sua morte è stata data da Jennifer Alen, agente dell’attore, che parlando con Associated Press ha spiegato appunto che il suo cliente è morto a seguito di una “breve malattia”, senza però fornire ulteriori dettagli. Andre Braugher era nato a Chicago nel 1962, e la fama la raggiunse già negli anni ’80, precisamente nel 1989 recitando nel film «Glory – Uomini di gloria» al fianco di mostri sacri del mondo del cinema come Morgan Freeman e Denzel Washington.

ANDRE BRAUGHER, MORTO A 61 ANNI L’ATTORE DI BROOKLYN NINE-NINE: LASCIA UNA MOGLIE E 3 FIGLI

In seguito si era affermato nel ruolo del detective Frank Pembleton nella serie tv anni ’90 Homicide, poliziesco in onda su NBC, e ruolo per cui vinse anche il premio Emmy alla carriera come attore protagonista in una serie drammatica nel 1998. In seguito arrivò anche il secondo Emmy, quello come attore protagonista in una miniserie o film per la serie «Thief» del 2006 in onda sul defunto canale FX.

Nel corso della sua luminosa carriera Braugher ha ricevuto ben undici nomination agli Emmy, mentre, per quanto riguarda la vita privata, il 61enne attore lascia la moglie Ami Brabson, co-star della serie Homicide con cui era sposato da più di trent’anni e da cui ha avuto tre figli, leggasi Michael, Isaiah e John Wesley. Fra i film a cui ha preso parte anche Schegge di paura, City of Angels e I Fantastici 4 e Silver Surfer.

