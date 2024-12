Andrea Bacchetti è tra gli ospiti del “Concerto di Natale 2024” giunto quest’anno alla sua XXXII edizione e trasmesso la notte di Natale in prima serata su Canale 5. Tra i protagonisti del concerto – evento tenutosi nella magica cornice dell’Auditorium Conciliazione, a Roma, c’è anche il pianista italiano cresciuto sin da bambino con grandi riferimenti del calibro di Karajan, Magaloff, Berio, Horszoski. A soli 11 anni inizia a suonare con i Solisti Veneti, diretti dal maestro Claudio Scimone dando così il via ad una carriera internazionale che l’ha visto suonare in festival internazionali famosi in tutto il mondo. Da Lucerna, Salisbury, Belgrado, Santander, Tolosa fino a La Coruña e non solo, visto che ha suonato anche in sale prestigiose come la Konzerthaus di Berlino, la Salle Pleyel, ciclo Salle Gaveu Piano 4 di Parigi, la Sala Rudolfinum Dvorak di Praga e il Teatro Coliseo di Buenos Aires.

Emeli Sandè, chi è la cantante: è stata sposata con Adam Gouraguine/ Nel 2022 ha fatto coming out

Tante e diversificate anche le esperienze in Italia che l’hanno portato ad esibirsi nelle più importanti associazioni concertistiche. Il pianista ha un contratto con la Sony Classical con cui ha pubblicato diversi album di successo.

La carriera di Andrea Bacchetti e le collaborazioni

Una carriera prestigiosa quella di Andrea Bacchetti che si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo collaborando con grandi nomi di artisti e maestri della musica da camera. Qualche nome? Da Filippini a Larrieu, da Prazak Quartet a Uto Ughi fino ai String Quartet della Scala con cui ha suonato. Non solo alcuni compositori tra cui Vacchi, Boccadoro, Del Corno hanno pensato di dedicargli alcuni brani.

Alma Manera, chi è la cantante: Paolo Petrecca è il suo compagno/ "Storia d'amore strumentalizzata"

Nella passata stagione musicale, Andrea Bacchetti si è esibito in Spagna, Messico, Cuba, Corea, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Belgio, Russia, ma non da meno sono gli appuntamenti previsti quest’anno. Il pianista, infatti, è atteso in America del Sud, ma anche in Libano fino all’Orchestra Verdi di Milano. Prima però c’è la tappa obbligata al Concerto di Natale per condividere il suo innato talento con tutto il pubblico italiano!