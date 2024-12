Andrea Bocelli sarà il protagonista del programma Andrea Bocelli 30 The Celebration, prima di due puntate che andranno in onda su Canale 5 in prima serata e che vedranno la conduzione di Michelle Hunziker. Andrea Bocelli è stato sposato con Enrica Cenzatti, sua prima moglie e la coppia ha dato vita ai figli Amos e Matteo. Andiamo a vedere chi è Enrica Cenzatti.

Enrica Cenzatti è stata una donna molto importante per la vita di Andrea Bocelli, è nata nel 1969 ed ha incontrato l’uomo quando aveva soli 17 anni. I due si sono incontrati in un piano in un bar e lei ne rimase folgorata. Tre anni dopo arrivò il matrimonio e poi i due figli, ma la coppia si è separata nel 2002. I due sono rimasti comunque in buoni rapporti per amore dei figli.

Ci sono stati rumors riguardo il vero motivo del matrimonio, si è parlato di presunti tradimenti di lui e lei infastidita da presunti troppi impegni, ma nessuno conosce il reale motivo e non vi sono stati accenni. Tra di loro c’è stato un divorzio milionario, Enrica Cenzatti ha deciso poi di vivere insieme ai figli nella villa a Forte dei Marmi mentre Andrea inizialmente è rimasto in una casa vicina per rimanere in costante contatto con Amos e Matteo.

Enrica Cenzatti e il rapporto con Andrea Bocelli: la vita privata

Enrica Cenzatti ha avuto un ruolo chiave anche a livello lavorativo, soprattutto è stata molto vicina a Matteo Bocelli, il secondogenito della coppia e anch’egli protagonista nel mondo della musica. Ha aiutato Matteo il cui obiettivo era diventare famoso ma non seguendo le orme del padre e restando con il cognome nell’anonimato.

Enrica Cenzatti ha dato un importante apporto ai figli ma sempre nell’anonimato, è rimasta vicina alla famiglia e ha messo loro prima di tutto. Allo stesso tempo non si conosce molto della sua vita privata, anche dopo il divorzio con la donna che ha mantenuto riserbo totale riguardo la sua vita.

Poco dopo il divorzio Andrea Bocelli aveva rilasciato dichiarazioni che per alcuni riguardavano il suo addio ad Enrica: “Se la porta della camera da letto si apre a qualcosa di bello l’amore durerà. Se invece in camera da letto ci sarà qualcosa di noioso e poco interessante, beh allora non durerà”, senza però fare alcun riferimento personale.