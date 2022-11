Andrea Caschetto, operato di tumore alla testa a 15 anni/ “Prof mi bocciarono…”

Andrea Caschetto è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda lunedì 7 novembre 2022. Il giovane siciliano all’età di 15 anni fu operato a causa di un tumore al cervello e, dopo tale intervento, ebbe problemi di memoria: “Dopo l’operazione, studiavo tutto, ma non ricordavo nulla. Il primo anno scolastico dopo l’intervento l’ho perso, ma a distanza di anni non ho provato rancore nei confronti dei professori che mi bocciarono. Quanto mi è accaduto mi ha fatto diventare un professionista delle emozioni, perché senza di esse non posso andare da nessuna parte. Ne abbiamo tutti tantissime, ma la mia preferita è indubbiamente quella della felicità”.

ANDREA CASCHETTO: “HO GIRATO IL MONDO NEGLI ORFANOTROFI”

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Andrea Caschetto ha poi rivelato di essersi laureato e di essere anche diventato ambasciatore Onu: “Ho girato il mondo incontrando bambini in tutti gli orfanotrofi, ma anche gli ospedali. Nella vita, anche nel buio, bisogna trovare uno spiraglio di luce per vivere bene. Si tratta di un punto di vista positivo utile a fare del bene prima di tutto a se stessi, per poi distribuirlo anche agli altri”. Infine, Andrea Caschetto è figlio di una relazione extraconiugale e ha confidato di non essere mai riuscito da bimbo a immaginare suo padre: “Lo conobbi qualche settimana prima dell’operazione, ma lui mi voleva conoscere in segreto perché aveva un’altra famiglia: era impaurito, pieno di sensi di colpa. Non lo feci entrare in ospedale il giorno del mio intervento. Lui è morto, ma quando è successo non ho versato una lacrima”.

