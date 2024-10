Tutto su Andrea, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavaliere del trono over di Uomini e Donne c’è Andrea, che ha avuto la possibilità di presentarsi nelle prime puntate dell’attuale stagione di Uomini e donne. “Lavoro in gioielleria, dipingo e ho aperto un agriturismo in Toscana. Ho aperto da due mesi e sono soddisfatto di questa cosa”, ha detto Andrea al centro dello studio.

“Ho un figlio di sette anni e la mia relazione è finita da un anno. Ho voglia di trovare una persona che abbia voglia di restare perché le cose si vedono nel tempo ed oggi non c’è più la voglia di lottare. Sono una persona sincera, dinamica, amo viaggiare da solo. Odio i tradimenti e per me la donna dev’essere un valore aggiunto altrimenti preferisco stare da solo”, ha aggiunto Andrea che sta uscendo con Valentina.

Andrea e il retroscena su Martina De Ioannon

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne, Andrea ha deciso di uscire con Valentina, una nuova dama del parterre con la quale c’è stato anche un bacio. La dama, pur essendo molto interessata alla frequentazione con Andrea, deciso di continuare a conoscerlo anche se sprona Andrea a cercarla e ad aprirsi di più con lei. “Lui ha paura del giudizio esterno e io l’ho sentito sempre più distante e ansioso”, ha detto la dama al centro dello studio.

Andrea ammette di essere bloccato dalle telecamere ma una domanda di Maria De Filippi spiazza tutti. “Andrea è sicuro che sia per questo? §Non ti piace qualcun’altra qui in studio?”, chiede la conduttrice che, poi, svela che sta parlando della tronista Martina De Ioannon. Andrea ammette di aver parlato di Martina con la redazione, di trovarla bella ma niente di più. A sua volta, Martina mette subito in chiaro le cose spiegando di non essere assolutamente interessata.

