Andrea Costa/ “Ok green pass rafforzato per il lavoro. Obbligo vaccinale? Non serve”

Sì all’estensione del super green pass sui luoghi di lavoro, «può aiutare a convincere una parte dei cinque milioni di non vaccinati»: netto Andrea Costa. Il sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni di Fuori Tg, ha fatto il punto della situazione sulle strategie per il contrasto della pandemia e ha aperto all’utilizzo del certificato verde rafforzato…

Green Pass ai guariti, per riattivarlo basterà un tampone negativo/ Ecco come fare

Ci sono posizioni diverse ma alla fine si arriverà a questo accordo, ha messo in risalto Andrea Costa, puntando sul fattore Draghi: «Confido che anche questa volta il premier saprà trovare una sintesi e prevedo si arrivi a un’estensione del super green pass». Ricordiamo che già ai microfoni di Quotidiano.net ha rivelato che l’estensione potrebbe arrivare già a febbraio: «Potrà essere prevista una gradualità o meno. Ma credo che il provvedimento andrà preso».

Le Foche: “Omicron poco aggressiva per chi ha 3 dosi"/ "Covid verso l'endemia"

ANDREA COSTA SULL’OBBLIGO VACCINALE

Nel corso del suo intervento, Andrea Costa ha evidenziato che bisogna risolvere una serie di contraddizioni, «come il fatto che a chi va a prendere un caffè viene chiesto il super green pass ma a chi lavora nello stesso esercizio no». Altro tema spinoso all’interno della maggioranza è l’obbligo vaccinale: Andrea Costa s’è detto favorevole, ma potrebbe non essere utile. Questa l’analisi del sottosegretario: «Il punto è che nel momento in cui lo metti per legge non risolvi in problema perché potrebbero esserci comunque milioni di cittadini che decidono comunque di non vaccinarsi»

LEGGI ANCHE:

Cei: “a Messa non serve il Green Pass”/ Regole Covid: “resta protocollo 2020”

© RIPRODUZIONE RISERVATA