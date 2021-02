Andrea De Santis, sorpresa a Giulia Orazi/ Si infila nell’armadio e… canta per lei!

Arriva una bellissima sorpresa per Giulia Orazi nel corso della nuova puntata de La pupa e il secchione 2021. Con una scusa, la produzione le chiede di tornare in camera sua e aprire l’armadio. È qui che trova Andrea De Santis, il secchione con il quale stava nascendo un flirt all’interno del gioco. De Santis la guarda e inizia subito a cantarle la canzone scritta per lei in villa, dal titolo “Orazi”. Lei è palesemente stupita anche se fa fatica ad esprimere tutta la gioia dell’averlo nuovamente vicino. Purtroppo, l’ingresso di De Santis è momentaneo e dovuto solo a questa sorpresa: lui e la sua pupa Jessica sono stati infatti eliminati nel corso della precedente puntata de La Pupa e il secchione 2021.

Giulia Orazi svela i suoi sentimenti per De Santis: “Mi fa battere il cuore”

In separata sede, Giulia Orazi, rimasta da sola, finalmente svela però quali sono state le emozioni nel rivedere Andrea De Santis. “Mi ha fatto battere il cuore! – ha ammesso la secchiona che è in coppia con Gianluca Tornese nel gioco – Continua a fare cose che nessuno ha mai fatto per me. È un misto tra felicità, emozione e imbarazzo. L’amore è un sentimento bellissimo che merita di essere vissuto ma che fa anche paura.” De Santis sembra dunque essere riuscito nel suo intento: conquistare la Orazi. Come proseguirà questa conoscenza una volta finito il programma?



