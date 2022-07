Andrea Delogu gaffe con Vegas Jones/ Cita Sfera Ebbasta e la piazza di Cinisello

Andrea Delogu presenta Vegas Jones, ma cita Sfera Ebbasta

Lunedì sera su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata del Tim Summer Hits 2022. Tra gli artisti sul palco anche il rapper Vegas Jones, pseudonimo di Matteo Privitera, con il suo brano “Amnesie” con Nika Paris e Room9. Presentando il rapper, Andrea Delogu ha giustamente menzionato anche le sue origini, citando Cinisello Balsamo: “È la volta di un rapper giovanissimo di Cinisello Balsamo. Che possiamo dire essere la città dal rap? È vicino a Milano. A Cinisello Balsamo hanno dedicato una piazza Sfera Abbasta”. Dal novembre 2020, infatti, Cinisello Balsamo ha una piazza dedicata a “Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta”. “È un onore per me avere una piazza dedicata nel posto che mi ha cresciuto. Sono felice di aver portato in alto il quartiere da cui vengo”, aveva detto su Instagram il rapper.

Vegas Jones/ Cosa c'entra con la Fiorentina? Quando musica e calcio si fondono

La rivalità tra Vegas Jones e Sfera Ebbasta

Vegas Jones, al secolo Matteo Privitera, è originario di Garbagnate Milanese ma da anni è residente nel comune di Cinisello Balsamo, a cui ha dedicato il mixtape Chic Nisello. Dal 2015, prima ancora di diventare famosi, i due rapper si contendono il paese d’origine. I due si sono scambiati molte frecciatine nei loro pezzi, specialmente fra il 2016 e il 2017: si pensi a “Fulvio Testi 180 in sorpasso, tu sul motorello” di Sfera in “Scooteroni RMX”, che ironizzava sul brano di Vegas “Motorello”. Più volte Vegas Jones ha rinfacciato al suo rivale di non essere davvero originario di “Ciny”. Nel 2017, a Made in Italy, Vegas Jones aveva detto: “Se voglioamo farlo sapere a tutta Italia è giusto sapere che nella mia città ci sono tanti rapper, ma tra questi non c’è Sfera. Cinisello Balsamo non è la città di Sfera Ebbasta”. Evidentemente Andrea Delogu non è conoscenza della rivalità di lunga data tra i due rapper…

VEGAS JONES, CHI E'/ Dal duetto con Aiello al boato di Battiti Live per Malibù

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 《 Il Rap Che Non Conoscevi 》 (@il_rap_che_non_conoscevi)

LEGGI ANCHE:

Vegas Jones, chi è?/ "Puertosol rappresenta il mio stile di vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA