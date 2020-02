Andrea Denver/ Confessa:”Adriana Volpe la mia donna ideale” (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver ha trovato al Gf Vip 4 la sua anima gemella, anche se impegnata. Parliamo di Adriana Volpe, che con il suo fascino e il suo modo di fare avrebbe conquistato il modello. “Mi è capitata una partner molto gradita. Ci ho messo del mio meglio. Una donna bellissima, è la mia donna ideale…”, ha detto in confessionale parlando delle prove di ballo di questi giorni. Non si tratta della prima volta in cui Andrea manifesta un certo interesse nei confronti della conduttrice, che a quanto pare non rimane del tutto immune al fascino del modello. “Lui basta così com’è. Basta che si mette a torso nudo e ha già raggiunto l’obiettivo”, ha detto la Volpe. Non è una novità, se solo si ripensa a quanto Andrea si fosse legato con Rita Rusic. Tanto che ad un certo punto il gossip sul loro possibile flirt datato è ritornato a galla in più occasioni. Anche se la produttrice ha già smentito la love story, Andrea è stato etichettato durante una delle scorse dirette come uno dei ‘cuccioli‘ della Rusic, pronto ad eseguire ogni suo comando e a chiedere persino di poter andare in bagno.

ANDREA DENVER E LE PERPLESSITA’ SU SERENA

Andrea Denver preferisce mantenere la linea soft al Grande Fratello Vip 4. In seguito alla scorsa diretta, molti concorrenti hanno manifestato le proprie perplessità su Serena Enardu e sulla sua decisione di rimanere nella Casa. Senza considerare il confronto avvenuto con il fratello di Pago. Il modello ha preferito però mantenere le distanze e non esporsi troppo, anche se ha sottolineato che avrebbe agito in modo diverso, se fosse stato al posto del cantante. “Non voglio giudicare ma una situazione del genere l’avrei tenuta lontano dalle telecamere”, ha detto agli amici, “l’altro giorno poteva esprimersi con altri toni”. Parole che comunque avrebbe detto alla coppia in diverse occasioni, oltre che in confessionale. “Lui stava facendo un bel percorso”, ha detto poi parlando del cambiamento dell’artista rispetto alle prime settimane di reality. Non è d’accordo Patrick Pugliese, che invece ha manifestato il proprio disaccordo: “A guardare un muro? Che ca**o di Grande Fratello fai”. Parlando invece dello scontro avvenuto nella scorsa puntata, Andrea ha espresso il proprio disappunto: “Un altro modo di gestire la lite in maniera più decorosa per la tv, è stata davvero terribile”. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver.

© RIPRODUZIONE RISERVATA