Andrea Denver ha tradito Anna Wolf con Elisa De Panicis?/ Spunta la foto a letto insieme!

Andrea Denver a letto con Elisa De Panicis: spunta direttamente sui social network, con particolare riferimento a Instagram, la prova del tradimento del gieffino nei confronti della sua fidanzata, Anna Wolf. È stata la stessa De Panicis, nelle sue stories, a pubblicare uno scatto che immortala lei e il modello vicini sotto le coperte e, con ogni probabilità, senza vestiti e con l’aria decisamente soddisfatta e appagata. Un’istantanea che lascia francamente spazio a poche interpretazioni; del resto, era stata la stessa De Panicis nelle scorse settimane a gettare ombre sulla fedeltà di Andrea Denver, che in molti su Twitter avevano già definito un potenziale fedifrago. “Una sera a Miami ho conosciuto la sua compagna Anna – aveva dichiarato –… Peccato che quella sera stessa poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel”.

Affermazioni pesanti, che Anna Wolf aveva commentato così sulle colonne del periodico “Chi”: “Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza. Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti… ma mi fido di lui. Almeno credo”. Indubbiamente, dopo questa fotografia, i piani per un avvenire insieme potrebbero subire un cambiamento brusco e repentino…

© RIPRODUZIONE RISERVATA