Andrea Denver/ La fidanzata Anna Wolf nella casa? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver potrebbe ricevere finalmente la sorpresa che si aspetta al Grande Fratello Vip 4. Alcune settimane fa, la produzione ha chiesto alla fidanzata Anna Wolf di inviargli un video messaggio, ma non è mai stato trasmesso. Lo svela la stessa modella sui social, dove allega la clip e la traduzione in italiano per tutti i fan. “Non avrei mai pensato di doverlo pubblicare, quindi chiedo scusa per il mio imbarazzo“, sottolinea nel post. “Spero che tu stia bene e stia resistendo lì“, dice poi a Denver, “sono tornata dallaGermania e attualmente sono a casa con la mia famiglia, in North Caroline, una cosa davvero bella. Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia che non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparti. Io sono sempre con te, ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire“. Clicca qui per guardare il video di Anna Wolf. Ovviamente i sostenitori di Denver si sono subito scagliati contro la produzione e qualcuno ipotizza persino che ci sia dietro un complotto. “Vuole accoppiare Andrea con Sara [Soldati, ndr] ecco perchè non fa vedere il video“, scrive un’ammiratrice. “Stanno cadendo sempre più in basso, sapevo che c’era qualcosa sotto“, aggiunge un’altra. Il gossip è ormai lanciato e non riguarda tanto la rivelazione della Soldati, che ha ammesso alle amiche di provare un forte interesse per Denver. Nelle ultime ore è stato Fabio Testi a sganciare una possibile bomba: Andrea avrebbe già sedotto Paola Di Benedetto. Di fronte all’incredulità di Antonella Elia, l’attore si è dimostrato più che certo delle proprie parole e non sappiamo davvero per quale motivo ne sia così convinto. Questa sera però non si sfugge: Alfonso Signorini dovrà per forza mostrare il video di Anna a Denver, pena l’inizio di una polemica senza fine sui social.

Andrea Denver, Grande Fratello Vip 4: cosa accade con Sara Soldati?

Andrea Denver ha già dato uno stop alla concorrente del Grande Fratello Vip 4 che prova un interesse nei suoi confronti. Parliamo di Sara Soldati, anche se il modello ha deciso di non parlarne con la diretta interessata. Quando Antonella Elia ha scoperto che Sara prova attrazione verso il ragazzo, è corsa subito da Denver per sondare il terreno. “Qua dentro un amore sarebbe sprecato“, ha risposto lui, “qua si vive una sorta di comune e io ho bisogno di intimità. In più Sara è una bella ragazza, ma non mi interessa“. Senza considerare che Andrea non crede assolutamente negli amori nati sul piccolo schermo: ha le sue idee e anche se al cuore non si comanda, non può fare a meno di seguire i propri valori. “Magari posso stringere un’amicizia e continuare la conoscenza fuori“, ha aggiunto, “ma non più di questo. Questa è una prova anche per la mia relazione”. Nulla da fare anche sul fronte Adriana Volpe, con cui ha instaurato un legame speciale. In molti scherzano sul fatto che fra i due sia già iniziata una love story in modo platonico e anche Andrea e Adriana giocano spesso su questo fatto. “Faccio più battute su di lei che sulle altre ragazze. La cosa che mi ha scombussolato è che di solito non è una cosa da me”, ha detto ancora all’Elia, “è come uno strappo alla regola, sai è una donna matura, io ho sempre avuto ragazze della mia età, ma per scherzare, io sono contento nella mia situazione”. Su Twitter intanto è già scoppiata la polemica contro il modello. Alcuni spettatori infatti affermano di aver sentito Denver bestemmiare durante una conversazione di questi giorni. Un’affermazione fatta dalle ammiratrici di Clizia Incorvaia, che hanno il dente avvelenato con Denver fin dalla famosa lite fra i due. “Capisco che siate arrabbiate per la sua squalifica, però inventarsi le squalifiche di Denver (per una fantomatica bestemmia) e Antonella (per la lite con Valeria) è veramente imbarazzante”, ha commentato un altro utente. Ad oggi non esistono video, nemmeno amatoriali, che dimostrino l’infrazione del ragazzo. Come andrà a finire?

Il video di Anna Wolf





