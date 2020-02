Andrea Denver/ Non dorme con Asia Valente, obiettivo sposare Anna Wolf… (Grande Fratello Vip 4)

Andrea Denver ha dimostrato al Grande Fratello Vip 4 quali sono le sue intenzioni per il futuro: sposare Anna Wolf. Lo ha detto più volte nelle scorse settimane del reality e adesso ha messo in pratica i suoi intenti. Come? Dando un bel 2 di picche ad Asia Valente. Quest’ultima infatti è una delle tre new entry nel cast ed ha subito puntato gli occhi sul bel modello. Non ha nascosto il suo interesse già durante il primo confessionale e una volta entrata in Casa si è messa all’opera. La ragazza ha cercato di dormire con Denver, ma quest’ultimo ha rifiutato l’invito. “Sono un ragazzo serio”, le ha detto, “sono fidanzato, capisci? E quindi non posso dormire con te per non turbare la mia ragazza”. L’influencer di contro ci è rimasta di sasso e si è subito sfogata con Pago, convinta che il modello fosse in realtà single. Dopo aver deciso di non prendere una posizione netta sulle ultime liti, Andrea ha scelto di diventare uno dei nuovi sostenitori di Antonella Elia. “Mi ricordo una risposta tua tipo ‘tu lo ascolti quello lì’ [Patrick Pugliese, ndr] non mi ricordo il contesto, ma ricordo che me lo hai detto”, ha sottolineato alla showgirl, “Non sto difendendo nessuno, però so che anche lei [Adriana Volpe, ndr] giustamente ci è rimasta male“. Per la prima volta la Elia si è dimostrata d’accordo: avrebbe dovuto chiarire con la conduttrice invece che insultarla per averla ignorata. “Sempre un’apertura mentale in qualsiasi tipo di situazione e piuttosto fai ripetere la cosa una seconda volta, così sei sicura di aver capito bene”, ha aggiunto il modello. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Antonella Elia.

Andrea Denver cerca di tagliarsi uno spazio in questo Grande Fratello Vip 4

Andrea Denver ha deciso di indossare i panni da paciere del Grande Fratello Vip 4. Mentre il gruppo sembra aver preso le distanze in massa da Antonella Elia, il modello ha scelto di diventare una sorta di guru personale della showgirl. Soprattutto alla luce della lite avvenuta fra la Elia e Patrick Pugliese: Andrea ha spiegato alla diretta interessata il punto di vista dell’ex gieffino. “Non è una bella situazione. La tua reazione è stata un po’ esagerata“, le ha detto in tutta franchezza. Poi le ha consigliato di adottare la sua stessa linea soft, ovvero evitare di creare scontri con gli altri concorrenti e agire sul proprio autocontrollo. In un secondo momento, Denver è riuscito a mettere in atto questa sua visione di vita anche con Antonio Zequila. L’attore infatti non ha gradito uno scherzo che Patrick Pugliese ha organizzato alle sue spalle coinvolgendo proprio il modello. “Ti fai mettere in mezzo in delle situazioni.. poi vengono vicino a me ‘Ah sai Andrea la sta massaggiando, a lei piace molto lui…'”, ha detto Zequila riferendosi al massaggio a Sara Soldati. “Me ne assumo tutta la responsabilità”, ha risposto invece Andrea, sottolineando però di non aver agito con cattiveria. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver.

© RIPRODUZIONE RISERVATA