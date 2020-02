Andrea Denver/ Sogna le nozze con Andrea Wolf, ma lei… (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver inizia a sentire la pressione del Gf Vip 4, a distanza di un mese dal suo ingresso nella Casa. Fin dall’inizio, il modello ha dimostrato spesso di avere un umore altalenante, oscillando fra le risate e momenti un po’ più tristi. Ora che l’amico Paolo Ciavarro e impegnato su altri lidi, Andrea è ritornato a riflettere su se stesso e a vivere un certo sconforto. Anche se ha cercato di nascondere tutto agli occhi degli altri concorrenti, preferendo andare nella camerata. Licia Nunez, però, ha notato subito che qualcosa non andava e così gli ha chiesto che cosa lo turbasse. Andrea ha confessato di sentire la mancanza della compagna, la modella Anna Wolf, e di avere una forte paura che in qualche modo la ragazza si stia dimenticando pian piano di lui. Questo non gli impedisce però di essere più che sicuro che la Wolf nutra dei forti sentimenti nei suoi confronti. Si chiede più che altro se la modella gli farà mai una sorpresa, magari un biglietto come è accaduto a Licia. Viste le tante sorprese destinate ai concorrenti, è normale che Denver si senta un po’ escluso dai giochi. Pochi giorni prima, Andrea aveva fatto tra l’altro un’importante rivelazione al gruppo: “In passato abbiamo avuto qualche crisi che è stata superata, da parte sua magari c’è stato il problema dell’Italia. Lei adora l’Italia, ma non vuole lasciare la famiglia”. Il modello infatti ha parlato già con la Wolf di matrimonio: “Il problema è che la vedo ogni tanto un po’ immatura“.

ANDREA DENVER VUOLE IL MATRIMONIO

Andrea Denver punta al matrimonio: un bel colpaccio per il Grande Fratello Vip 4, casomai volesse cavalcare l’onda del momento. Il modello e Andrea Wolf stanno insieme da un anno e mezzo e anche se sono giovani, lui 28 e lei 23 anni, hanno parlato spesso di nozze. Nel corso della loro relazione hanno già avuto delle crisi per via dell’immaturità della modella e Andrea ha notevoli dubbi anche per un altro motivo. “So come sono fatte le americane, ho una certa esperienza. Un giorno ti dicono così, il giorno dopo cambiano idea”, ha detto a Serena Enardu e Pago. In seguito ai suoi discorsi su una relazione più impegnativa, Anna a quanto pare ha preso le distanze. Poi però è stata lei a ritornare sull’argomento, ipotizzando il da farsi, dove vivere da sposati. Solo che Andrea si chiede se non sia un pensiero di un momento, un desiderio fugace che poi scompare alle prime luci dell’alba. Alla sua età e, soprattutto, visto che la sorella si sposerà a breve, inizia invece a chiedersi che cosa ne sarà di loro. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver.

