Andrea Denver Vs Elisa De Panicis/ “Bugiarda! Tra noi solo 4 rapporti intimi!”

Puntata del Grande Fratello Vip ricca di confronti e scontri quella di oggi 15 gennaio. Alfonso Signorini porta all’attenzione la relazione pregressa tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis, mostrando al modello le accuse lanciategli nel corso della settimana. Parole, quelle di Elisa, che lo lasciano molto sorpreso, come lui stesso poi ammette in diretta. “Non ho nulla da nascondere e sono anche molto sorpreso da questa clip.” esordisce Denver “Voglio bene ad Elisa, resteremo amici ma la maggior parte di queste cose sono false.” chiarisce deciso.

Andrea Denver Vs Elisa De Panicis al Grande Fratello VFip

Così si lascia andare a dichiarazioni molto intime: “Siamo in prima serata e voglio dirlo, ci sono stati anche rapporti intimi per 4 volte. Non c’è stato mai nulla, ci sono rapporti intimi. Tu dici bugie!” accusa Andrea Denver. Elisa De Panicis però replica: “Quello che mi ha fatto confondere è che lui mi ha detto di non voler entrare nella Casa e mettere i sentimenti.” Denver non molla “Sei una bugiarda, mi dispiace! Ti stai comportando male e questo non me l’aspettavo!” Un confronto infuocato che va avanti anche durante la pubblicità.

