“Andrea e Nicolò Zenga recitano un copione”/ D’Anelli: “Mentono su loro padre Walter”

Biagio D’Anelli ne è convinto: Andrea e Nicolò Zenga non dicono la verità sul rapporto col loro padre Walter Zenga. Lo confessa in diretta a Pomeriggio 5, svelando le motivazioni per le quali arriva a fare tali dichiarazioni. “È stato buttato del fango su Mister Zenga che non lo meritava, anche perché si tende a far parlare poi solo una campana. – ha esordito l’opinionista di Barbara D’Urso – Io ho indagato e ho parlato con gente vicinissima a mister Zenga e ho scoperto che la verità non è quella che stanno raccontando Andrea e Nicolò, stanno solo recitando un copione.” Accuse pesanti quelle di D’Anelli che ha però già fornito le prove alla D’Urso che le conserva in una ‘busta choc’ che verrà presto svelata.

Andrea Zenga mente su suo padre Walter? L’accusa a Pomeriggio 5

Biagio D’Anelli, in attesa di svelare tutte le sue prove, ha deciso di fare un esempio del perché i figli di Zenga starebbero mentendo. “Ad esempio in diretta al Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha dichiarato che nel lontano 2019, al matrimonio del primo figlio Jacopo, c’è stato un rapporto freddo col papà con il quale ha scambiato solo un ciao. Falsissimo!” Infatti ha spiegato che “Mister Zenga non solo ha accolto Andrea, gli ha detto ‘ti faccio un biglietto aereo per venire a Dubai open, voglio parlare con te, voglio stare con te’, e lui, con le braccia conserte, ha detto di no, si è girato e ha dato le spalle al padre.” Chiaro dunque il pensiero di D’Anelli: “Lui è stato sempre presente con i figli e non capisco perché i figli devono infangare il loro padre!”



