Andrea Gianbruno compagno di Giorgia Meloni/ “Mi ha mollato una banana in mano…”

Giorgia Meloni è sicuramente la donna del momento, magari non lo è in politica, anche se il suo partito è in forte recupero tanto che si profila come possibile spalla della Lega di Matteo Salvini, ma anche nella vita pubblica e in popolarità. La Meloni è ormai diventata protagonista di meme, canzoni e gif soprattutto per gli amanti dei social e il popolo che li frequenta, ma come è nella vita privata? E’ davvero la donna che si mostra così come viene senza regole e senza le etichette dei politici? Sembra proprio di sì visto che proprio il suo compagno Andrea Giambruno ha pensato bene di raccontarla “nel privato” in un’intervista a Libero: “Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente”.

GIORGIA MELONI HA “MOLLATO UNA BANANA” AL SUO COMPAGNO

L’intervista al giornalista Andrea Giambruno continua poi con una valutazione importante che in molti stanno facendo in queste ore: “Giorgia diventerà sicuramente la prima premier donna” ma è il racconto del loro incontro che lascia un sorriso sulle labbra di chi ha letto l’intervista: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per assistente“. Ma poi ci tiene a concludere precisando anche che la combattiva Giorgia è capace anche di fare la “moglie” e la donna: “Nella coppia l’uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”.

