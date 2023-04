Andrea Maestrelli “Antonella? Sempre al telefono”/ “Non ci capisce niente”

Andrea Maestrelli ha rivisto Antonella Fiordelisi dopo l’eliminazione

Andrea Maestrelli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 a un passo dalla finale. Il giovane calciatore è stato eliminato durante la semifinale, andata in onda lunedì scorso. Nelle ultime ore Maestrelli è tornato attivo sui social e ha anche fatto una diretta Instagram per rispondere alle domande dei suoi follower.

Diretta/ Bari Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: ospiti in 10 uomini!

Un utente ha voluto sapere in che rapporti è rimasto con Antonella Fiordelisi e si sono rivisti dopo la sua eliminazione: “Antonella l’ho vista ieri quando …sono usciti. Rga sta tutta attaccata al telefono, non ci capisce niente. Le ho detto: Antone’ svegliate!”, ha risposto. Riguardo all’amicizia nata nella Casa del GfVip con Antonella, Andrea ha detto: “Ci sono tutti i buoni propositi per continuare”.

Diretta/ Reggiana Recanatese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese di nuovo insieme

Nei giorni scorsi Andrea Maestrelli ha pubblicato un post su Instagram per fare un bilancio della sua esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip 7: “Ho aspettato un paio di giorni per scrivere questo post con la mente un po’ più lucida ma e’ comunque impossibile mettere in ordine tutte le emozioni provate prima durante e dopo questa avventura semplicemente con qualche riga, mi avete visto in tutte le mie sfumature e solo ora riesco a cogliere l’affetto che mi avete dimostrato in questi 3 mesi e mezzo. Grazie a voi e GRAZIE alla vita che ancora una volta mi ha regalato la possibilità di incontrare persone che mi sono entrate nel cuore”. poco dopo ha pubblicato una foto insieme ad Antonino Albanese, a cui si è moto affezionata durante la convivenza nel loft di Cinecittà.

Diretta/ Montevarchi San Donato (risultato 0-0) streaming video tv: via al derby!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)













© RIPRODUZIONE RISERVATA