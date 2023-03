Andrea Maestrelli e la mancanza del papà morto nel 2011/ “Non ricordo bene la voce”

Andrea Maestrelli: “Non ricordo la voce di mio padre”

Manca solo una settimana alla finale del Grande Fratello Vip 2022. Sono rimasti in nove dentro la casa di Cinecittà e anche se sono passati sei mesi, i concorrenti non perdono occasioni per conoscersi meglio. Mentre preparavano la cena, Luca Onestini ha voluto sapere qualcosa in più su Andrea Maestrelli. Il calciatore ha raccontato di avere origini pugliesi, in quanto il padre era di Bari e la mamma di Lecce.

Andrea ha giocato per qualche anno in Puglia: “In quell’anno vincevamo sempre. Quello è un posto galattico. Lì la gente si lega e io ho tante amicizie che mi sono portato dietro”. Luca ha poi voluto sapere se il padre Maurizio aveva un accento pugliese: “Non nessun accento, proprio nessuno… a parte che non è che me la ricordo così bene la voce”, ha ammesso con un velo di malinconia Andrea.

Andrea Maestrelli: “Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa”

Maurizio Maestrelli, nato a Bari il 19 maggio 1963, era figlio di Tommaso Maestrelli, allenatore del primo scudetto biancoceleste. Il padre di Andre è morto il 28 novembre 2011 a soli 48 anni a causa di un cancro al fegato, diagnosticatagli due anni prima. All’epoca il figlio aveva solo 13 anni. “È una roba che mi dà fastidio quando non ti ricordi una la voce di una persona… sai quante vuole sono andare a cercare fulmini… nulla. Un giorno ai nostri figli potremmo lasciargli il patrimonio di questi tre mesi: noi in ogni sfumatura”, ha detto Andrea Maestrelli, deluso per non avere a disposizione dei filmati che ritraggano la padre. Secondo Luca Onestini, invece, di fronte a tanta sofferenza sarebbe meglio non rivivere determinati ricordi in quanto potrebbero portare solo ulteriore dolore. Ma Andrea, pensando alla sua esperienza, ha aggiunto: “Tante volte hai bisogno di sentire quella voce e non puoi manco averla in nessun modo. Personalmente mi sarebbe piaciuto in alcuni momenti avere qualcosa”.

