Andrea Maggi, da Il Collegio a Splendida Cornice/ La moglie Deborah e la figlia

Andrea Maggi, il celebre professore di italiano del documento-reality di Rai 2 “Il Collegio”, torna in televisione in “Splendida Cornice”, il nuovo programma di Geppi Cucciari in onda da questa sera, giovedì 12 gennaio, su Rai 3. Andrea Maggi è nato e vive a Pordenone. È un professore anche nella vita reale: insegna Lettere nella Scuola secondaria di primo grado di Sacile.

Dal 2017 è entrato a far parte del cast de “Il collegio”: “Questa mia partecipazione a Il Collegio mi ha fatto diventare, agli occhi dei miei studenti, una specie di rockstar, pur essendo un funzionario pubblico… Questa è una cosa molto divertente perché sono rimasto un uomo molto ordinario eppure sono considerato dai ragazzi come una star vera e propria!”, ha raccontato a Tv Blog qualche anno fa.

Andrea Maggi: insegnate e scrittore. La moglie e la figlia

Dopo essersi diplomato al liceo classico, Andre Maggi ha frequentato l’Università degli Studi di Trieste. Nel febbraio del 1999, si è laureato in Lettere e filosofia e si è dedicato al giornalismo, iniziando a scrivere soprattutto per Il Gazzettino. Nel 2004 ha iniziato la sua carriera come insegnante di Lettere. Andrea Maggi è anche uno scrittore: ha pubblicato per “Morte all’Acropoli”, vincitore del Premio Massarosa 2015, “Il sigillo di Polidoro” e “Niente tranne il nome”. Per ragazzi ha scritto il romanzo dal titolo “Guerra ai prof!”. Andrea Maggi è sposato con Deborah, anche lei di professione insegnante come il professore del Collegio. Dalla loro coppia è nata Isabella, la loro unica figlia. Del marito Andrea, Deborah ha scritto su Instagram: “Dategli un notes, una bic sgangherata, gli occhiali e un pc e continuerà a raccontarvi il bello del nostro mestiere”.

