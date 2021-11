Andrea Marietti, marito Lella Costa/ Le tre figlie: Arianna, Viola e Nina

Andrea Marietti: marito di Lella Costa dal 1990

Lella Costa si è sposata nel 1990 con Andrea Marietti, agente immobiliare. La loro storia era iniziata tre anni prima in Russia, precisamente a San Pietroburgo. Insieme da più di 30 anni, Lella Costa e il marito Andrea Marietti hanno sempre tenuto la loro famiglia lontano dai riflettori: “La vita familiare è ben distinta dal resto. Per fortuna facendo mestieri totalmente differenti non abbiamo problemi di sovrapposizioni”, ha detto Marietti intervistato da Matteo Baudone. Alla domanda “Cosa significa vivere con una come Lella Costa?”, Marietti ha risposto: “È una domanda che mi hanno fatto venti barra venticinque anni fa, quando ho iniziato questa avventura. In realtà significa vivere una vita normalissima, semplicemente piena di cambiamenti continui”. La coppia ha avuto tre figlie: Arianna, Viola e Nina.

Le figlie di Lella Costa: Arianna, Viola e Nina

Delle tre figlie di Lella Costa e Andrea Marietti, solo Viola sembra aver seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo. Nata nel 1992, ha studiato danza e canto diplomandosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Ha frequentato il laboratorio su “Platonov” di Anton Cecov diretto da Peter Stein e il laboratorio di recitazione cinematografica diretto da Pupi Avati. Al Teatro Greco di Siracusa ha interpretato i panni di Teucro in “Elena” e di Lampitò in “Lisistrata”. Nel 2019 ha vinto il premio “Enrico di Luciano” per miglior interprete emergente del 55° ciclo di Rappresentazioni Classiche al teatro Greco di Siracusa. In televisione ha partecipato a “La tv delle ragazze – Gli Stati generali 1988-2018”, condotto sa Serena Dandini su Rai 3.

