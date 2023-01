Andrea Milko Skofic, chi è il figlio di Gina Lollobrigida/ “Mia madre cambiata dopo…”

Chi è Andrea Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida

Andrea Milko Skofic è l’unico figlio di Gina Lollobrigida, nato dall’amore tra la diva del cinema italiano, scomparsa oggi a 95 anni, e l’ex marito Milko Skofic. I due sono stati sposati dal 1949 al 1971 e hanno coronato il loro amore con la nascita di Andrea Mirko che, crescendo, ha scelto di seguire le orme della madre diventando attore. . Nel 1990, ha sposato la giornalista Maria Grazia Fantasia con cui ha avuto un figlio, Dimitri Milko, unico nipote di Gina Lollobrigida. Per emulare la madre che, insieme a Sophia Loren, era considerata una vera diva del cinema, Andrea Mirko ha provato ad emularla scegliendo la strada del cinema.

Nonostante la passione in comunque, tra Gina Lollobrigida e il figlio Andrea Mirko, i rapporti non sono mai stati idilliaci. Negli ultimi anni, in particolare, i due si sono allontanati molto e, nel corso di un’intervista rilasciata nel 2019 nel salotto di Domenica In, Lollobrigida ha parlato dei difficili rapporti con il figlio.

Andrea Mirko Skofic e il rapporto con mamma Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida e il figlio Andrea Mirko, il rapporto si è incrinato tantissimo negli ultimi anni. L’attrice, nelle ultime interviste rilasciate in tv all’interno di programmi come Domenica In, ha spesso parlato del legame con il figlio e il nipote non riuscendo a nascondere un pizzico di amarezza per la lontananza.

Lo stesso Andrea Mirko, parlando del rapporto e dei problemi avuti con la madre, ha spesso sottolineato di averla vista cambiata nel corso degli ultimi anni per alcuni rapporti da lui non condivisi.

