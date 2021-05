Andrea Monteforte, ex fidanzato Francesca Lodo/ “Il mio tutto”, insieme 6 anni

Francesca Lodo è arrivata all’Isola dei famosi 2021 da single. Ma in passato la showgirl sarda, classe 1982, ha avuto diverse relazioni, con personaggi del mondo dello spettacolo e calciatori. Francesca Lodo è stata legata agli ex calciatori Cristiano Zanetti e Stefano Mauri. Nell’estate 2005, la Lodo ha iniziato una storia d’amore con Francesco Coco, reduce dalla fine delle lunga relazione con Manuela Arcuri. Tra gli ex di Francesca Lodo spunta anche il nome di Matteo Ferrari, ex di Aida Jespica e padre di suo figlio Aron. Nel corso degli anni alla Lodo sono stati attribuiti anche svariati flirt, come quello con l’ex tronista Alessandro di Pasquale, con Luigi Casadei, fratello dell’agente Luca Casadei, e con Gianluca Canizzaro, l’imprenditore note per i flirt con Marina La Rosa e Roberta Capua.

Francesca Lodo eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Andrea Cerioli furioso "Str*nza"

Francesca Lodo: la storia d’amore con Andrea Monteforte

L’ultimo fidanzato di Francesca Lodo è stato Andrea Monteforte. Il ristoratore romano e l’ex letterina sono stati insieme dal 2014 fino al 2020, pochi mesi prima del ritorno in televisione della showgirl sarda. Monteforte è stato al fianco dell’ex letterina durante gli anni trascorsi lontano dalla televisione, iniziati dopi l’inchiesta Vallettopoli. Le prima foto della coppia risalgono al 2014, mentre l’ultimo scatto è stato pubblicato su Instagram ad agosto 2020 dal ristoratore. Francesca e Andrea hanno girato il mondo insieme come testimoniano i numerosi scatti sui loro profili social, che nessuno dei due ha cancellato. In una foto, Francesca Lodo aveva definito il fidanzato “il mio tutto”. Non sono noti i motivi che hanno portato alla rottura tra i due, ma Francesca non ha mai parlato dell’ex fidanzato sulle spiagge dell’Isola dei Famosi. Andrea, giocatore di poker professionista, è proprietario di un pub e, insieme alla sua famiglia, di un’osteria e di un antico forno a pochi passi da Piazza Navona.

LEGGI ANCHE:

Francesca Lodo flirt con Gills Rocca o coccole tra amici?/ Lei svela che...Francesca Lodo/ Rimane fedele a Gilles Rocca, tra i due c'è stato un flirt?

© RIPRODUZIONE RISERVATA