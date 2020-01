Andrea Montovoli, chi è la donna di cui è innamorato?/ Conosciuta otto mesi fa… (Grande Fratello Vip)

Aperta la caccia all’amore di Andrea Montovoli, una donna misteriosa di cui ha fatto cenno al Grande Fratello Vip 4. In seguito all’ultima diretta, l’attore e Paolo Ciavarro hanno avuto modo di parlare delle reciproche relazioni. Soprattutto alla luce del post della fidanzata di Licia Nunez, che a quanto pare l’avrebbe lasciata. Andrea e Paolo sono subito accorsi a sostenere l’attrice e il primo, in seguito, ha scelto di confidarsi con l’amico riguardo ad una misteriosa donna che ha conosciuto più o meno otto mesi fa. “Non ti posso dire le cose, ma è fuori. Fuori… non fuori, fuori, ma fuori. Capito?”, ha detto Andrea, diventando sempre più misterioso. “Tipo, tu sei un attore e io sono dietro la telecamera. Quello è fuori. Invece tu sei un attore e io sono fuori fuori”, ha aggiunto diventando ancora più reticente, “e non è facile”. Ciavarro a quanto pare ha capito che cosa intendesse dire, mentre il pubblico italiano rimane a fare i conti con un grosso punto interrogativo. Di chi starebbe parlando l’artista? “Orache lo sai mi sono levato un peso”, ha confessato dopo aver detto tutto all’amico. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro.

Andrea Montovoli ha un amore segreto?

Andrea Montovoli ha deciso di cambiare versione: dopo essersi presentato come single al Grande Fratello Vip 4, l’attore ha rivelato di avere in realtà una donna speciale che lo attende all’esterno. Alcuni giorni fa, su richiesta di Fernanda Lessa, Andrea infatti aveva svelato di non vivere una relazione seria da almeno tre anni. “La storia più lunga è durata quattro anni, poi una convivenza, ma ero più piccolo. Da tre anni non ho una ragazza… non è facile trovare la materia prima per fare una convivenza”, aveva detto. Ora invece sappiamo che le cose stanno in modo diverso e che c’è una donna in particolare che sta facendo battere il cuore a Montovoli. “Poteva essere che entravo e mi passava”, ha detto invece a Paolo Ciavarro parlando di questa donna misteriosa. Non è escluso quindi che il legame fra l’attore e la fanciulla del mistero sia ancora acerbo e da definire. Intanto ci pensa la Lessa ad ‘aggiustare’ la schiena di Andrea, grazie ad un messaggio più che energico. “Non hai capito quanto è brava”, ha detto l’attore all’amico Ciavarro, lodando le abilità della modella. “So dove hai dolore”, ha detto invece tempo dopo la Lessa, sicura che Andrea avesse dei crampi al polpaccio. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Fernanda Lessa.

