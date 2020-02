ANDREA MONTOVOLI / Chi è la ragazza misteriosa? “L’ho sognata” (Grande Fratello Vip)

Andrea Montovoli continua a tenerci con il fiato sospeso: chi è questa misteriosa donna di cui parla al Gf Vip 4? Le sue parole sono sibilline come sempre e anche se l’attore sembra aver trovato in Paolo Ciavarro un valido confidente, sembra proprio che non potremo sapere molto di più in merito. “Stamattina l’ho sognata fuori, non parlava, era come freezata”, ha detto l’attore. “Non è indicativo di nulla, non ti far assalire dai dubbi a causa di un sogno”, ha detto invece l’amico. Per Andrea però si tratta di un segnale, forse del grande desiderio di poter avere una risposta da parte di questa donna del mistero. Come abbiamo intuito da alcune mezze frasi dette nei giorni precedenti, sembra infatti che chi ha rapito il cuore di Montovoli non ricambi del tutto le sue intenzioni. Lui invece è innamorato perso, tanto che ha deciso di entrare nella Casa anche per allontanarsi da questa sorta di ossessione romantica. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro.

ANDREA MONTOVOLI: DOPO LA NOMINATION, LONTANO DA MICHELE CUCUZZA?

Andrea Montovoli ha scelto di seppellire l’ascia di guerra al Grande Fratello Vip 4. Ormai i giochi sono stati scoperti e il complotto organizzato da Michele Cucuzza è stato svelato durante la scorsa puntata. Non è un caso infatti che il giornalista si trovi in nomination questa settimana, ma l’attore sembra non voler infierire nei suoi confronti. Anzi, preferisce allearsi con Patrick Pugliese per uno scambio di scherzi e giochi con Antonio Zequila e Andrea Denver. Ovvero proprio con i due complici di Cucuzza, che sostenendo il suo piano, hanno deciso di mandare Montovoli al televoto la scorsa puntata. D’altronde non c’è molto da fare nella Casa. Escluse le possibili coppie e i ritorni di fiamma, le liti in corso e i gruppetti delle donne, i maschietti del loft sembrano esclusi da ogni dinamica. Non stupisce nemmeno che Andrea sia alla ricerca della leggerezza, visto che in realtà i suoi pensieri sono più che tormentati a causa della famosa donna del mistero. Scopriremo mai la sua identità?

