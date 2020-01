Andrea Montovoli eliminato?/ “Dopo la sua morte io non ho pianto per 12 annI” (Grande Fratello Vip)

Andrea Montovoli è ritornato al televoto del Grande Fratello Vip 4 in tempo record. Sembra proprio che l’attore non sia riuscito a conquistare i coinquilini e meno ancora il pubblico da casa. L’attore si salverà anche questa volta? Anche se sono i tre i nomi a rischio per la puntata di stasera, il vero match riguarderà più che altro Montovoli e Rita Rusic. I telespettatori infatti sembrano amare molto di più Patrick Pugliese, così è facile credere che dovranno essere l’artista e la produttrice a fare i conti con la possibile eliminazione. A differenza della prima tornata di nomination, questa volta però Andrea sembra aver colto la palla al balzo per raccontare un po’ del proprio passato. “Avevo solo 12 anni”, ha detto a Paolo Ciavarro parlando della morte del padre, “e dopo la sua morte io non ho pianto per 12 anni”. Il dolore per Montovoli è stato infatti troppo forte, tanto da non essere riuscito ad esternare per lungo tempo le proprie emozioni. Ha dovuto invece attendere diversi anni per metabolizzare il lutto, anche se ancora oggi prova una forte sofferenza al solo pensiero del genitore scomparso. “Sono una persona che si tiene tutto dentro e questo non è normale. Quando mi libero, mi libero di macigni. Adesso per esempio ne ho giusto due o tre”, ha detto ancora.

ANDREA MONTOVOLI, PRESA DI DISTANZE DALLE DISCUSSIONI

Andrea Montovoli ha deciso di prendere le distanze da alcuni degli eventi accaduti al Grande Fratello Vip 4 in questi giorni. Soprattutto in merito alla discussione sul cibo e alla sua divisione, fattori che hanno spinto diversi gieffini ad entrare in contrasto gli uni con gli altri. L’attore però si è chiamato fuori dai giochi e con la complicità dell’amica Fernanda Lessa, ha preferito uscire in giardino per lanciare un urlo a pieni polmoni. Giusto per scaricare un po’ lo stress e ritornare a sorridere. La delusione più grande per Montovoli è tra l’altro di essere finito in nomination proprio con l’amico Patrick Pugliese e con Rita Rusic, visto che ha legato moltissimo con entrambi. Avrebbe preferito invece sfidare Michele Cucuzza o Andrea Denver, lasciando intuire così di non essere riuscito a legare con gli altri due concorrenti. “Intanto divertiamoci in questi giorni, come stiamo facendo da sempre”, ha detto all’Highlander. “Siamo fortunati che abbiamo sempre e comunque un gruppo che è allegro”, ha detto ancora, facendo il nome di Pago, Fernanda e Paola Di Benedetto. “Si è presa proprio a giocare, alla fine. In senso buono. Anche lei [Rita, ndr] quando eravamo lì mi ha detto ‘che bello che ci siete voi'”. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Patrick Pugliese.

