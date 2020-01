Andrea Montovoli/ “Scomparsa di mio padre mi ha segnato” (Grande Fratello Vip 4)

Ci sarà anche Andrea Montovoli tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via nella serata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, su Canale 5. La trasmissione di Alfonso Signorini (con Wanda Nara e Pupo opinionisti in studio) potrà contare sulla presenza del 34enne, che ha confessato alla rivista “TV Sorrisi e Canzoni” le motivazioni che l’hanno spinto a prendere parte al format targato Mediaset. “Ho deciso di partecipare per curiosità e non ho paura di mostrarmi per quel che sono. In casa porterò i portafortuna che indosso, raccolti durante numerosi viaggi, e il bracciale di mio padre che indosso al polso sinistro e non tolgo mai. Mi preoccupa un po’ la mancanza di libertà. Penso che nella convivenza sia fondamentale il rispetto. Amo scherzare e sono una persona genuina. Odio l’ipocrisia. Vivendo da solo, sono abituato a svolgere tutte le faccende domestiche, ma la cosa che preferisco è cucinare. In bagno mi dilungo, a volte diventa il mio ufficio. Da vero milanista mi piacerebbe condividere quest’esperienza con Ibrahimovic. Una volta uscito, vorrei girare un nuovo film e mettermi in gioco con progetti stimolanti”.

ANDREA MONTOVOLI: “LA SCOMPARSA DI MIO PADRE MI HA SEGNATO”

Andrea Montovoli, prima di dedicarsi al mondo della tv e del cinema, ha cullato fino all’età di dodici anni il sogno di sfondare nel mondo del calcio. “Giocavo in una squadra di Bologna e dovevo passare al Parma”, ha recentemente confessato a “Vieni da me”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. Poi, la scomparsa improvvisa e dolorosa di suo padre. “È stato colpito da aneurisma – ha raccontato Montovoli –. Quella mattina non si svegliava ed era entrato in coma nel sonno. Io e mia mamma abbiamo provato a svegliarlo. Poi abbiamo chiamato l’ambulanza ed è rimasto un mese in coma. Abbiamo provato a fargli ascoltare le canzoni, le nostre voci, ma ci ha lasciato anche se è sempre con me”. L’attore ha poi aggiunto che “con mio padre ci parlo ogni tanto e mi dà la forza giusta”. Oggi Andrea fa il calciatore per beneficenza, ma “sono contento lo stesso. Nella vita, quando non riesci a realizzare un sogno, è importante coltivarne altri”.

CHI È ANDREA MONTOVOLI

Nato nel 1985 a Porretta Terme (Bologna), Andrea Montovoli ha esordito al cinema nel 2006 con il lungometraggio di Eugenio Cappuccio, dal titolo “Uno su due”. Fra le pellicole a cui ha preso parte si ricordano “Scusa ma ti voglio sposare”, “Il papà di Giovanna” e “Infernet”. Sul piccolo schermo, invece, ha recitato in “Quo vadis, baby?”, “L’ispettore Coliandro”, “Sacrificio d’amore” e “Provaci ancora Prof”. È stato concorrente a “Ballando con le Stelle” nel 2009, classificandosi in seconda posizione, mentre ha concluso in semifinale la propria esperienza alla decima edizione dell’“Isola dei Famosi”. Quarto, invece, a “Pechino Express” (Rai Due) nel 2018 con Francisco Porcella, campione mondiale di surf, insieme al quale, giust’appunto, costituì la coppia de “I Surfisti”. Attualmente è single e vive con una gatta trovatella di nome Ninja, ma in passato ha avuto una relazione con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Luna Graziano e con Francesca Brambilla, la “Bonas” di “Avanti un altro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA