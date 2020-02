Andrea Montovoli/ Visita dalla misteriosa fidanzata? (Grande Fratello Vip 4)

Andrea Montovoli è finito nel mirino di un altro concorrente del Grande Fratello Vip 4, forse inaspettato visto che parliamo di Licia Nunez. L’attrice infatti non ha gradito ricevere il suo voto, dato che i due si conoscono da 11 anni. Non appena ne ha avuta l’occasione, Licia gli ha chiesto spiegazioni e lo ha messo con le spalle al muro. “Per me sei un ragazzo senza pa**e, hai detto la stessa cosa a Denver e a Ivan. Hai undici persone da nominare e nomini l’unica persona che forse conosci un po’ di più”, gli ha fatto notare l’attrice. “Perchédieci anni fa abbiamo fatto un programma insieme? Che cosa vuol dire”, ha replicato invece Montovoli, “quando tu hai avuto i tuoi problemi, con tatto, io ti ho detto ‘Sono qui'”. Poi le ha ricordato il sostegno che le ha dato durante lo scontro con Imma Battaglia e infine le ha rivelato di averla votata anche per via della sua reazione nei confronti di Adriana Volpe. “Hai sentito un discorso travisato in base a quello che ha detto anche Paola, dovevi parlare direttamente con lei, non in puntata”, ha aggiunto. Andrea però si è beccato l’etichetta ‘seguace di Adriana’ dalla Nunez, sempre più delusa dal comportamento di colui che credeva amico. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Licia Nunez.

ANDREA MONTOVOLI: SAN VALENTINI COL PENSIERO ALLA FIDANZATA

Andrea Montovoli è sempre più innamorato e visto che trascorrerà la festa di San Valentino al Grande Fratello Vip 4, il suo pensiero è andato di nuovo alla fidanzata. “Io ho l’ansia se arriva domani”, ha detto a Paolo Ciavarro ipotizzando l’arrivo della donna misteriosa in trasmissione. “Pensa come sto. Non dovrei avere ansie. Ma poi perchè penso già a lei, dopo, quanto le possano rompere i co***oni, a tutte le mie paranoie”, ha aggiunto. Paure che tra l’altro Ciavarro sembra vivere sulla sua pelle, data la frase in risposta detta a metà subito dopo. Montovoli però ha continuato il discorso parlando di ciò che potrebbe accadere una volta usciti, ovvero all’attenzione di tv e stampa nei confronti della sua love story con Clizia Incorvaia. “Vivo alla giornata”, gli ha risposto l’amico. Per cercare di incoraggiarlo, l’attore gli ha ricordato che la cosa migliore da fare è viversi ogni momento felice nella Casa. Anche perchè non è detto che prima o poi dovrà sbattere la testa contro una realtà diversa. “Uno pensa che debba sempre andare male… e che ca**o”, ha detto, “Poi te lo dico io che magari sto per andare a sbattere. In macchina anche io che sto correndo con il cuore. Poi davanti a te faccio il figo e sono il primo che picchia contro il muro”. Montovoli ha rivelato poi di pensare sempre a tutte quelle cose che vuole fare con la fidanzata una volta usciti. Magari lei lo potrebbe attendere in un posto segreto, come in un film. E lui potrebbe mettere in standby per due giorni interviste e ospitate post-reality. Clicca qui per guardare il video di Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro.

