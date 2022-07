Andrea Paris, vincitore Tu si que Vales 2020/ Il prestigiatore che ha vinto tutto anche Italia’s got Talent

Andrea Paris, il prestigiatore che ha vinto “tutto”: da Tu si que Vales a Italia’s got Talent

Andrea Paris è un famoso prestigiatore che il grande pubblico ha conosciuto nei principali programmi televisivi nostrani. Abbiamo visto all’opera il bravissimo mago in diverse trasmissioni popolari, come Stasera tutto è possibile condotta da Stefano De Martino, Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales. Proprio in quest’ultimi due talent, Andrea Paris ha fatto il pieno di consensi, conquistando pubblico e giuria con le sue capacità e dei numeri da stropicciarsi gli occhi.

Barbara Piazza, Edo, Maddalena, moglie figli Andrea Paris/ La gag degli sgabelli

Dopo le sue partecipazioni televisive, naturalmente, il prestigiatore ha ampliato drasticamente la sua visibilità, facendosi apprezzare da una fetta sempre più ampia di pubblico. Questa sera, sabato 2 luglio, rivedremo la sua esibizione spettacolare nella replica di Tu Si Que Vales, dove il famoso prestigiatore ha appunto lasciato il segno.

Andrea Paris/ "Il Covid è una tranvata: ho tremato per la paura"

Andrea Paris, una carriera di sacrifici, poi il doppio successo in tv

Andrea Paris, il vincitore di Italia’s Got talent 2019 e di Tu Si que Vales 2020, ha iniziato la sua carriera a piccoli passi, sgomitando con determinazione e fiducia. Il prestigiatore ha cominciato con piccole feste private, poi è andato in giro per locali, studiando nel frattempo recitazione e nuove performance. Come dicevamo, arriva alla vittoria di Italia’s Got Talent nel 2019, ma nel 2020 si conferma vincendo anche Tú sí que vales.

Il suo incredibile successo lo ha portato a partecipare anche a diverse altre trasmissioni tv, anche comiche, come Honolulu, diretta da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Paris ha fatto il pieno di premi tra commedia, teatro e magia. Ha inoltre partecipato a diversi eventi di magia a livello internazionale, pure come Mentalist.

ANDREA PARIS, VINCITORE TU SÌ QUE VALES/ "A 12 anni ho visto morire un amico..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA