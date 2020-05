Andrea Piazzolla chiama sua figlia Gina jr/ Copertina di Chi a Live Non è la D’Urso

Pubblicità

Andrea Piazzolla e Javier Rigau ancora protagonisti nella puntata serale di Live Non è la d’Urso dopo le loro precedenti dichiarazioni. In questa ospitata si torna a parlare del rapporto controverso di Rigau con Gina Lollobrigida, ma anche di una busta choc che Barbara D’Urso avrebbe in serbo per l’imprenditore spagnolo e per l’ex amministratore della Lollobrigida. Quest’ultimo, accusato di circonvenzione d’incapace, era intervenuto in diretta nella puntata della settimana scorsa, per chiarire la sua posizione: “Non ho scelto io di allontanare il nipote di Gina o di revocare il suo avvocato. Lo sfratto era in corso da due anni quando sono arrivato, sono affari di famiglia”, aveva detto. Questa sera, come anticipato, sembrano esserci nuove importanti rivelazioni sul suo conto.

Andrea Piazzolla ha chiamato sua figlia Gina Jr: la copertina di Chi

Barbara D’Urso ha dunque mostrato il contenuto della sua busta choc, ovvero delle foto di Andrea Piazzolla, la sua compagna, sua figlia e Gina Lollobrigida. Secondo quanto si evince dalle foto mostrate dalla conduttrice, l’amministratore ha avuto una figlia e si chiama Gina Junior: “Andrea Piazzolla ha una moglie”, spiega la D’Urso. “Nessuno sapeva che appunto avesse una compagna. La notizia choc che ho avuto da Alfonso Signorini è che qualche giorno fa è nata Gina Junior“. Increduli gli ospiti e gli opinionisti della D’Urso…

È il momento della busta CHOC GOLD Pubblicità Andrea Piazzolla, il segretario di Gina Lollobrigida indagato per circonvenzione di incapace, ha avuto una figlia e si chiama Gina Junior #noneladurso pic.twitter.com/UFRcU5Rc0N — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 31, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA