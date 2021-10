Andrea Roncato, ex marito di Stefano Orlando/ “Non sono mai stato un bravo marito”

Il matrimonio di Andrea Roncato e Stefania Orlando

Andrea Roncato è stato il primo marito di Stefania Orlando. I due si sono sposati nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento, ma il loro matrimonio è durato solo due anni, fino al 1999. Dopo la fine della loro relazione, Andrea e Stefania hanno mantenuto buoni rapporti, che in seguito si sono raffreddati. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, la showgirl aveva racconto che le cose erano cambiate quando Roncato si è legato alla sua attuale moglie, Nicole Moscariello. Nel salotto di Barbara d’Urso, Andrea Roncato aveva voluto chiarire i motivi che avevano portato alla fine del loro matrimonio: “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro. Non c’è niente di male. I problemi evidentemente c’erano, perché non sono mai stato un bravo marito. Se mi ha tradito sono affari suoi, è andata via di casa ed è andata a vivere con un’altra persona. Avrà fatto bene perché non ero il marito giusto. Io non ho mai dato colpe a una o all’altra, anzi me le sono sempre prese io”. L’attore aveva aggiunto che la moglie non è gelosa di Stefania e di non voler più rimuginare su una storia vecchia.

Andrea Roncato: le ultime frecciate a Stefania Orlando

Durante la partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip si è parlato a lungo del suo matrimonio con Andrea Roncato, che è stato molto criticato sui social. I due sembravano essere giunti a una tregua, ma mesi dopo Roncato è tornato a parlare della sua ex moglie sulle pagine del settimanale Nuovo: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”, ha detto l’attore. E ha aggiunto: “Anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia”. Infine ha lanciato n’ultima frecciata a Stefania: “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.

