Andrea Roncato/ “Mi hanno chiesto di fare il Grande Fratello Vip, io però ho detto..”

Andrea Roncato è stato il primo ospite dell’appuntamento che dà il via alla nuova settimana di gossip sul digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia. L’attore, che figura tra i protagonisti del film “Sotto il sole di Riccione”, che sta avendo un grande successo sulla piattaforma Netflix, come lo stesso Roncato conferma: “E non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Un mio amico mi ha chiamato che lo stava vedendo da New York” ha raccontato. Ha inoltre spiegato che il film ha grandi meriti anche perché “È un film pulito, non ci sono parolacce..”, ed è adatto sì ai più giovani ma anche agli adulti. Con Fredella non manca il collegamento tra Gualtiero di “Sotto il sole di Riccione” a Loris Batacchi, noto latin lover del film ‘Fantozzi subisce ancora’. “Ormai si è trasformato” scherza l’attore, che si dice contento e sorpreso dell’affetto ricevuto da tantissimi giovani anche sui social.

Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Me l’hanno chiesto ieri e…”

L’attenzione poi si sposta su un altro prodotto Netflix che trova Andrea Roncato tra i protagonisti. Parliamo infatti de La Mitomane, serie TV della quale erano in atto le riprese per la seconda stagione. Abbiamo chiesto all’attore quando ripartiranno le riprese interrotte a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus, lui ci ha risposto: “A breve. Fortunatamente avevamo già girato le scene più belle. Pensa per una scena abbiamo trasformato il copione, facendo invece una videochiamata.” ha svelato in anteprima. Una grande sorpresa, poi, per Andrea Roncato sul finale della chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5: in un altro collegamento telefonico ecco arrivare Giucas Casella! “È una persona meravigliosa” ha ammesso Roncato, “L’ho cresciuto io Andrea!” ha scherzato Casella. Poi si torna all’attore con un annuncio: “A breve diventerò nonno!” E sulla possibilità di fare un reality: “Mi hanno chiesto proprio ieri di fare il Grande Fratello Vip, ma ho chiesto ‘ditemi i nomi dei Vip!” per poi concludere “Per ora spero di fare altri film”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA