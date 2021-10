Andrea Roncato/ Quella gaffe con la moglie Nicole Moscariello: “Non ci credevo!”

È Andrea Roncato il nuovo ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti. L’attore si prepara a giocare per aggiudicarsi un ricco montepremi che verrà totalmente devoluto in beneficenza. Di recente è stato ospite anche di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme a sua moglie Nicole Moscariello e a sua figlia Giulia Elettra Gorietti. Se infatti si parla di vita privata, Roncato non è di certo un tipo riservato: l’attore ha raccontato nei dettagli com’è nata la storia d’amore con Nicole, rivelando in più di un’occasione che Cupido, in questo caso, è stata proprio la figlia di lei.

Giulia recitava insieme ad Andrea, tra loro è nata una bella amicizia di tipo lavorativo ma Nicole sospettava che, a causa della fama di donnaiolo di Roncato, lei potesse essere da lui sedotta. Per farle capire che non sarebbe andata così, la giovane attrice ha combinato un incontro tra sua madre e l’attore. Lì è scoccata la scintilla, almeno da parte di Andrea.

Andrea Roncato e Nicole Moscariello: dalla gaffe del primo incontro al grande amore

È stata proprio Nicole Moscariello a raccontare com’è andata quella volta: “Il primo incontro è stato divertente: – tuttavia lui ha commesso subito una gaffe – abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare!”. Oggi i due sono però una coppia felice e molto affiatata: “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me” ha rivelato infatti Andrea Roncato, sottolineando la grande complicità che ha con Nicole.

